Pečečnikov načrt za Bežigrajski športni park dobil negativno kulturnovarstveno mnenje

Kot so za časnik Dnevnik pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor, so za projekt BŠP, ki ga načrtuje poslovnež Joc Pečečnik , prejeli negativno kulturnovarstveno mnenje tako ZVKDS kot tudi ministrstva za kulturo.

Projekt BŠP je sicer kulturnovarstveno soglasje že imel, kot je tedaj pojasnilaAnja Markovič, ki pri projektu BŠP skrbi za odnose z javnostmi, pa so morali, ko so pri ministrstvu za okolje in prostor podali zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt, kulturnovarstveno soglasje pridobiti na novo. Na ZVKDS so maja lani zapisali, da so pri izdaji soglasja upoštevali veljavne pravne akte.

Vendar pa je ministrstvo za kulturo avgusta lani kot nadzorstveni organ nad delom ZVKDS okoljsko ministrstvo z dopisom opozorilo, da je projekt BŠP neskladen z odlokom o razglasitvi Plečnikovih del v Ljubljani za državne spomenike.

Okoljsko ministrstvo je takrat po pisanjuDnevnika pojasnilo, da so izdano pozitivno mnenje ZVKDS dolžni upoštevati, razen če bi ga ministrstvo odpravilo kot nezakonito. Ministrstvo za kulturo je nato opravilo nadzor, v katerem je ugotovilo, da je pozitivno mnenje zavoda"nezakonito, saj je bilo izdano kljub temu, da projekt Bežigrajski športni park ni skladen z aktom o razglasitvi spomenika Ljubljana– stadion za Bežigradom".Septembra lani so na ministrstvu za kulturo izdali mnenje, s katerim so januarsko odločitev ZVKDS odpravili.

Ministrstvo je poudarilo, da sta v Pečečnikovih načrtih glorieta in pokrito stebrišče edina dela Plečnikovega stadiona, za katera se načrtuje obnova v smislu konservatorsko-restavratorskih del. Vsa ostala dela so izključno gradbena, in sicer kot odstranitev, novogradnja ali repliciranje obstoječih delov spomenika – odstranitev in izvedba replike. Ministrstvo pa je v omenjenem mnenju problematiziralo tudi načrtovano gradnjo v vplivnem območju spomenika, je še poročal Dnevnik.

Projekt BŠP nameravajo graditi po načrtih biroja GMP iz Berlina, ki je bil izbran na mednarodnem natečaju 2009. Ta predvideva ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje – hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje.

Nasprotniki projekta pa se zavzemajo za prenovo stadiona v njegovi izvirni obliki. Marca lani je mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Europa Nostra Plečnikov stadion tudi uvrstila na seznam sedmih najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine za leto 2020.