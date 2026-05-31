Zvok brusnega kamna, vonj sveže pokošene trave in mojstrski zamahi koscev

Ob Romanski rotundi v Selu na Goričkem se je odvilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso, v spretnosti, hitrosti in natančnosti so se pomerili tekmovalci iz petih držav. Kako uspešno organizatorji že več kot dve desetletji ohranjajo tradicijo, ki kljub sodobni mehanizaciji še vedno navdušuje številne tekmovalce in obiskovalce?