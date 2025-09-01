Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Zvonec zazvonil za vsega deset učencev

Kokra, 01. 09. 2025 18.05 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lara Bogataj
Komentarji
1

Izrednega pomena za slovensko šolstvo so tudi podružnične šole, ki jih imamo več kot 300. Ker je otrok manj, se jim imajo učitelji priložnost bolj posvetiti, med njimi pa se stkejo prav posebne vezi. Kako je torej videti pouk na šoli, kjer se čisto vsi učenci med seboj dobro poznajo? Obiskali smo podružnično šolo v Kokri, ki je letos praznovala že 140. obletnico obstoja.

podružnice podružnična šola šolsko leto kokra
Naslednji članek

Za šolarje prve počitnice že konec oktobra, ob koncu leta prosti kar 11 dni

Naslednji članek

Po neurjih ogromna škoda tudi na gradbiščih drugega tira

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 19.10
-2
Slaba organizacija MŠ in teh podružničnih šol! Nimamo več toliko denarja, da bo 6 učiteljic učilo 3 otroke!
ODGOVORI
1 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194