Zvonec zazvonil za vsega deset učencev

Izrednega pomena za slovensko šolstvo so tudi podružnične šole, ki jih imamo več kot 300. Ker je otrok manj, se jim imajo učitelji priložnost bolj posvetiti, med njimi pa se stkejo prav posebne vezi. Kako je torej videti pouk na šoli, kjer se čisto vsi učenci med seboj dobro poznajo? Obiskali smo podružnično šolo v Kokri, ki je letos praznovala že 140. obletnico obstoja.