ZZS: Po odkritju lažne zdravnice izbris iz registra in obvestilo policiji

Čeprav so nam v uradnem odogovoru iz Univerze v Mariboru zatrdili, da v obdobju zadnjih 10 let takih primerov ne beležijo in da so v primeru, če bi ugotovili, da gre za ponareditev diplomske listine, dolžni v skladu s Kazenskim zakonikom vložiti kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, odziv Zdravniške zbornice Slovenije kaže, da so na fakulteti v resnici že leta 2017 preverjali primer ponarejene diplome.

Na Zdravniški zbornici Slovenije so se na razkritje namreč odzvali in potrdili, da so v letu 2017 beležili primer ponarejene diplome Medicinske fakultete in sicer v postopku opravljanja pripravništva: "Informacijo smo prejeli s strani neposrednega mentorja kršiteljice in takoj sprožili obnovo postopka. Po preverjanju podatkov na Medicinski fakulteti, na kateri naj bi bila diploma pridobljena, je bilo ugotovljeno, da oseba tam ni diplomirala, niti ni bila nikoli vpisana na študij medicine. Postopek je bil zato zaključen z odpravo odločbe o pripravništvu in odločbe o vpisu v register. O ugotovitvah smo sočasno obvestili tudi policijo."

Kot so dodali, je v tem trenutku to tudi edini tak primer, ki jim je poznan oziroma je bila zbornica o njem obveščena v obdobju zadnjih deset let.