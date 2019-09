ZZS: Za izvedbo nadzora nismo imeli zagotovljenih finančnih sredstev

Na njeno izjavo so se v ZZS odzvali in dejali, da so pristojno ministrstvo ves čas opozarjali, da strokovnih nadzorov ni mogoče izvesti brez sodelovanja tujih strokovnjakov, za kar pa, kot so zapisali, niso imeli zagotovljenih finančnih sredstev. "Izjava bivše državne sekretarke dr. Ane Medved je zato nekorektna, saj bi pogodbo lahko na MZ pripravili in podpisali že v prejšnjem mandatu. Šele ministerAleš Šabederje s pogodbo, ki smo jo podpisali 22. avgusta 2019, za take nadzore zagotovil finančna sredstva," so zapisali v izjavi in dodali, da se bodo o ciljih nadzora z ministrstvom uskladili v prihodnjih dneh.