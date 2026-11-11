ZZZS bo do 185 milijonov letošnjih zapadlih obveznosti poravnal naslednje leto

Kot so sporočili z Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), so likvidnostne težave zavoda posledica sistemskih finančnih pritiskov. Zadržane obveznosti se nanašajo le na izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne pa tudi na izvajanje obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, kjer ni likvidnostnih težav, so pojasnili v sporočilu za javnost.
Po zadnjih podatkih na dan 30. september 2026 je ZZZS na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja posloval s primanjkljajem prihodkov nad odhodki v višini 153.819.314 evrov, stanje dolga v enotnem zakladniškem računu je zato znašalo 156 milijonov evrov. Skladno z zakonom o javnih financah in zakonom o fiskalnem pravilu ZZZS ob koncu leta ne sme izkazovati dolga in mora poslovati v okviru potrjenega finančnega načrta.
ZZZS bo tako ob koncu leta 2026 prilagodil dinamiko plačevanja zapadlih obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev, dobaviteljev medicinskih pripomočkov, lekarn, delodajalcev in drugih partnerjev. Po aktualni finančni projekciji bo skupni zamik plačil iz leta 2026 v leto 2027 po navedbah zavoda lahko znašal do 185 milijonov evrov.
"ZZZS se zaveda, da ima takšna prilagoditev dinamike plačil lahko posledice za likvidnost izvajalcev zdravstvenih storitev in drugih partnerjev, zato bo po vračilu obstoječih likvidnostnih posojil in glede na tekoča razpoložljiva sredstva postopoma poravnaval zadržane obveznosti. Vse obveznosti, ki bodo prenesene v leto 2027, bodo poravnane v prvih dneh januarja, in sicer z najemom novega likvidnostnega posojila v sistemu enotnega zakladniškega računa države," so napovedali.
Največji del zamika plačil, okoli 85 odstotkov, se nanaša na izvajalce zdravstvenih storitev, preostali zamiki plačil pa se nanašajo na ostale obveznosti. Prilagoditev dinamike plačil zapadlih obveznosti iz naslova dejavnosti in službe bo zavod začel izvajati predvidoma od 21. decembra v odvisnosti od razpoložljivih virov in zapadlih obveznosti.
Več medsebojno povezanih dejavnikov za poslabšano likvidnost
Kot so še pojasnili, je poslabšana likvidnost ZZZS v letu 2026 posledica več medsebojno povezanih dejavnikov, med katerimi izstopata ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in učinki plačne reforme v javnem sektorju. Na rast odhodkov vplivajo tudi višji stroški dela, dvig minimalne plače in uvedba zimskega regresa, staranje prebivalstva ter razvoj novih zdravstvenih tehnologij, zdravil in medicinskih pripomočkov.
Pomemben dejavnik je ob koncu leta po navedbah zavoda tudi nepričakovano zmanjšanje transfera iz državnega proračuna v javno zdravstveno blagajno, ki ga je DZ sprejel oktobra letos. Medtem ko finančni načrt ZZZS za leto 2026 vključuje sredstva v višini do 520 milijonov evrov, je bil z oktobra sprejetim rebalansom državnega proračuna transfer zmanjšan na 420 milijonov evrov. To pomeni 100 milijonov evrov manj sredstev od načrtovanih in dodatno povečuje likvidnostni pritisk na ZZZS.
Upravni odbor ZZZS je zato že septembra pozval DZ, da ohrani 520 milijonov evrov sredstev za zdravstveno blagajno, ter ob tem opozoril, da zmanjšanje proračunskega transfera povečuje obseg plačil, ki jih bo treba prenesti v naslednje leto, in potrebo po zagotavljanju dodatnih virov financiranja, so spomnili na ZZZS.
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