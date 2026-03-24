Slovenija

ZZZS določil sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo

Ljubljana, 24. 03. 2026 14.53 pred 1 uro 4 min branja 15

Avtor:
STA M.S.
Gripa

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so določili sedem režimov gibanja med bolniško odsotnostjo. Režimi se razlikujejo glede na območje, kjer se bolnik lahko giblje, in glede na aktivnosti, ki jih lahko izvaja. Odločanje o odhodu v tujino je po novem zgolj v pristojnosti ZZZS.

Režim gibanja se določi ob začetku začasne zadržanosti od dela in ob morebitni spremembi navodil o ravnanju. Režim gibanja opredeli zdravnik, ki odloča o začasni zadržanosti od dela, torej osebni zdravnik, imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija.

Prvi režim je počitek na domu, pri katerem mora bolnik ostati na naslovu svojega prebivališča, izhod pa je dovoljen le zaradi zdravstvenih storitev. Odhod v trgovino, na sprehod ali v tujino ni dovoljen.

Pri režimu počitek na domu z nujnimi izhodi v kraju prebivališča je bolniku dovoljeno omejeno gibanje v kraju prebivališča zaradi zdravstvenih storitev in zaradi zagotavljanja osnovnih potreb (na primer nakup živil, urejanje nujnih upravnih zadev, prevoz otroka do vrtca ali šole). V preostalem času mora biti zavarovanec na naslovu svojega prebivališča. Za odhod v tujino je potrebna odobritev ZZZS.

Kraj prebivališča je po pojasnilih ZZZS naselje, v katerem je naslov prebivališča. Če v tem naselju niso zagotovljene osnovne storitve za preživetje, se za kraj prebivališča šteje tudi najbližje naselje, v katerem so te storitve zagotovljene. Če ima zavarovanec poleg stalnega tudi začasno prebivališče, se šteje, da je v času začasne zadržanosti od dela na naslovu začasnega prebivališča, razen če osebnemu zdravniku ne sporoči drugače.

Na ZZZS poudarjajo, da mora zavarovanec upoštevati navodila zdravnika in predpisani režim gibanja.
Tretji režim je dovoljeno gibanje v kraju prebivališča, pri katerem je bolniku v domačem kraju dovoljeno gibanje in izvajanje aktivnosti, ki ne vplivajo negativno na njegovo zdravstveno stanje oziroma prispevajo k čimprejšnji povrnitvi zmožnosti za delo. Dopuščene so tudi aktivnosti, ki jih določi zdravnik, kot so sprehodi. Za odhod zavarovanca v tujino je potrebna odobritev ZZZS. Enako velja tudi pri režimu z dovoljenim gibanjem v kraju in izven kraja prebivališča.

Ob odsotnosti zaradi nege družinskih članov je dovoljeno gibanje v kraju in izven kraja prebivališča zaradi zagotavljanja osnovnih potreb in aktivnosti po priporočilu zdravnika, odhod v tujino pa je mogoč tudi brez dovoljenja ZZZS. Nega se izvaja na domačem naslovu ali na naslovu prebivanja osebe, ki nego potrebuje. Za sobivanje v bolnišnici oziroma zdravilišču ni potrebna odobritev zdravnika.

Pri režimu, ki je namenjen bolnikom v izolaciji, ta ne sme zapustiti bivališča. Izolacijo odredi zdravnik in pomeni, da mora bolnik tudi omejiti stike z drugimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Sedmi režim je odhod v tujino z odobritvijo ZZZS. V navodilih so zapisali, da gre za izjemne primere, v vlogi, ki jo lahko poda zavarovanec sam ali njegov izbrani osebni zdravnik, pa je treba navesti državo in trajanje bivanja v tujini.

V primeru neupoštevanja režima izguba pravice do nadomestila

Če osebni zdravnik posebnih navodil o ravnanju ne poda, velja, da se mora zavarovanec nahajati na naslovu prijavljenega začasnega ali stalnega prebivališča. Če prebiva na drugem naslovu, mora imeti za to odobritev osebnega zdravnika.

Na ZZZS poudarjajo, da morajo bolniki upoštevati navodila zdravnika in predpisani režim gibanja, sicer lahko izgubijo pravico do nadomestila. Prvo kršitev bo ZZZS le zabeležil in izdal odločbo, ob ponovni kršitvi v petih letih pa sledi odvzem nadomestila. Nadomestilo kršitelj izgubi od dneva kršitve do konca odsotnosti, vendar največ za 30 dni, že izplačano nadomestilo pa mora vrniti.

Navodila o ravnanju osebni zdravnik zapiše v zdravstveno dokumentacijo, imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija pa jih opredeli v odločbi o odobreni zadržanosti od dela, ki jo prejmeta tako zavarovanec kot delodajalec. Navodila morajo biti dana pisno, in sicer na elektronski naslov bolnika ali prek portala zVEM. Kadar zavarovanec ne zagotovi elektronskega naslova, mora navodila pridobiti po drugi poti, na primer s sporočilom na telefon ali kopijo iz zdravstvene dokumentacije. Delodajalcem pa se režim gibanja za zdaj posreduje le na podlagi zahteve.

Tehnično rešitev, ki bo omogočila, da bo režim gibanja z odprtjem bolniškega staleža avtomatično sporočen tako zavarovancem (na zVEM, po e-pošti) kot delodajalcem (na sistem SPOT), še vzpostavljajo in pričakujejo, da bo vzpostavljena do 30. junija.

Režime gibanja je pripravil ZZZS v sodelovanju z razširjenim strokovnim kolegijem za družinsko medicino, Združenjem zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu ter odborom za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije.

zzzs bolniška režim gibanja bolniško nadomestilo

toxicox
24. 03. 2026 16.22
haha meni noben ne bo govoril kje se lahko gibljem
enaleteca
24. 03. 2026 16.16
Bom še tukaj napisala, ker nekateri pišete, da je to zapiranje kot v času covida. Tukaj se ne gre za zapiranje, ampak le za boj proti zlorabi. Poznam namreč primere, ko so hodili na križarjenja po Sredozemlju, enomesečne počitnice na morju, smučanje v Franciji ... In to v času bolniške. Je bil tudi primer (primer mojega pacienta), ko je meni govoril, da ne more tudi miške premikati, a ko sem ga videla v nakupovalnem centru v Cityparku, je nosil dve težki vreči reči, ki jih je nabavil. A meni je pa govoril tako, kot da vegetira. Da ne govorim, koliko bergel je pozabljenih po trgovinah in lokalih ... Tudi to se dogaja.
stoinena
24. 03. 2026 16.21
misliš učiteljice.
Rdečimesečnik
24. 03. 2026 16.08
Plešite
yoda99
24. 03. 2026 15.55
Pa naj še kdo reče, da nas je le Janez zapiral v občine… Tudi Golob nas…
pravica1
24. 03. 2026 16.10
Ce si na bolniski, si na bolniski. Kaj imas za iskat kjerkoli drugje razen doma?
enaleteca
24. 03. 2026 16.12
Tukaj se ne gre za zapiranje, ampak gre se boj proti zlorabi. Tako da ne piši neumnosti. Poznam primere, ko so hodili na križarjenja po Sredozemlju, enomesečne počitnice na morju, smučanje v Franciji ... In to v času bolniške. Je bil tudi primer (primer mojega pacienta), ko je meni govoril, da ne more tudi miške premikati, a ko sem ga videla v nakupovalnem centru v Cityparku, je nosil dve težki vreči reči, ki jih je nabavi. A meni je pa govoril tako, kot da vegetira. Da ne govorim, koliko bergel je pozabljenih po trgovinah in lokalih ... Tudi to se dogaja.
Mehtilda
24. 03. 2026 16.16
Pravica, to je sicer res, alahko si pa dlje v bolniški, ker pač svojega dela ne moreš opravljati, čakaš pa na specialista al pa operacijo. Možno je pa tudi, da se ti gibanje pravzaprav priporoča. Razmišljam..
yoda99
24. 03. 2026 15.53
Gibanje dovoljeno samo v kraju bivalisca (velja tudi za zdravnika). Kaj pa če imas zdravnika v drugem kraju? Tega dejstva režimi ne predvidevajo… Adi pamet, ni prvič, da od te vlade prihajajo nepremišljeni ukrepi.
the kop
24. 03. 2026 15.47
Bomo pač ponoči rekreirali! Pa naj detektiv pride če upa.
karjola
24. 03. 2026 15.53
Če si zares bolan se ne boš rekreiral.
the kop
24. 03. 2026 16.23
Seveda se lahko, če ga lahko zdravniki mutijo ga bomo pa še mi! Živel zločinski golobizem!! Noč ima svojo moč!!
stoinena
24. 03. 2026 15.46
zzzs naj pokliče unga ki je platormo za benz naredu, da jim v pol ure postavi portal, ki ga ima že vsaka trgovina, da ne bodo trošili denarja za položnice po pošti. in da nam ne bo treba klicarit in poizvedovat koliko smo jim dolžni. še svojega denarja si ne znajo izterjat. niti na spletno ne dajo novih zenskov. osnove. plača je pa točna a?
Slovenska pomlad
24. 03. 2026 15.35
Kam pa gre lahko SDS Hoivik,lahko nizko leta?
Lenart Čaubi
24. 03. 2026 15.57
K Dominik na špagete.
