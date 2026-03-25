ZZZS doslej odkril eno kršitev, v teku je še 14 postopkov

Po interventnem zakonu je prva kršitev navodil o ravnanju opozorilne narave, ko še ne pride do odvzema nadomestila, pri drugi kršitvi znotraj petletnega obdobja pa sledi sankcija odvzema nadomestila.

Laični nadzor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se izvaja za obdobje, ko nadomestilo izplačuje ZZZS. Nadzor bolniškega staleža za čas, ko nadomestilo bremeni delodajalca, je v pristojnosti delodajalca, ki se poslužujejo pogodb z detektivi.

Laični nadzor se izvaja v času glede na konkretno naročilo, ki ga da imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija ZZZS, lahko se izvaja tudi v popoldanskem času ali ob vikendih. Izvaja se lahko na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča zavarovanca, ki ga navede naročnik laičnega nadzora, na naslovu njegove zaposlitve, na kraju opravljanja dela ali na drugem kraju, kjer je zavarovanec po informacijah ZZZS, so pojasnili na zavodu.

Naročnik nadzora navede podatke o zavarovancu (ime, priimek, starost, naslov kraja izvedbe nadzora), navodila o ravnanju zavarovanca med začasno zadržanostjo od dela, ki ne smejo vsebovati zdravstvenih podatkov, in morebitna navodila za izvedbo nadzora, na primer, ali zavarovanec uporablja bergle. Laični nadzornik lahko pridobi tudi javno dostopne podatke, ki jih med nadzorom preveri, so pojasnili na ZZZS.

Nadzorniki niso dolžni preveriti, ali je zdravnik bolnika zares pisno obvestil o določenem režimu gibanja, se pa to preveri v postopku morebitnega odvzema nadomestila, ki se vodi po določilih upravnega postopka.

Na podlagi poročila laičnega nadzornika lahko ZZZS uvede postopek morebitnega odvzema nadomestila, če iz poročila in drugih podatkov, kot je na primer pojasnilo osebnega zdravnika, izhaja, da je dejansko prišlo do kršitve navodil o ravnanju ali če ugotovijo, da je zavarovanec opravljal pridobitno delo.

Poročilo nadzornika se šteje kot pobuda za ponovno presojo, ali so še podani razlogi za začasno zadržanost od dela. To je šele povod za začetek posebnega ugotovitvenega postopka, kjer pridobijo vse potrebne dokaze, so zapisali na ZZZS.