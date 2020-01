ZZZS lani z 213 milijoni evrov več sredstev, a jih niso mogli v celoti porabiti

Zato bo ZZZS po objavi spomladanske gospodarske napovedi Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) marca že začel pripravo predloga za spremembo omenjenega odloka, da bi lahko tudi porabili dodatna sredstva, ki so se lani in se bodo še letos zbrala v javni zdravstveni blagajni.

Sicer pa je ZZZS v lanskem letu realiziral 3,1 milijarde evrov prihodkov, kar je za slabih 50 milijonov evrov več od načrtovanih. Višji prihodki so po besedah Daniele Dimićz ZZZS posledica zlasti rasti prihodkov od prispevkov zaradi povečevanja zaposlovanja in rasti plač. Odhodke pa so realizirali v višini 3,053 milijarde evrov. Presežek prihodkov nad odhodki je tako lani znašal 50,5 milijona evrov. Če zadnjega decembrskega nakazila ne bi bilo treba prenesti v plačilo v letošnje leto, bi realizirali okoli štiri milijone evrov plusa.

Z aneksi k splošnemu dogovoru so lani dodatno zagotovili 124,5 milijona evrov za zdravstvene programe, kjer so najdaljše čakalne vrste. Tako so lani izvajalci opravili 232 več endoprotez kolka kot leto prej, 229 več operacij ven in arterij, 212 več operacij stopala (hallux valgus), 157 več endoprotez kolena, 144 več operacij hrbtenice in 14 več ortopedskih operacij rame.

Čeprav vlada še ni potrdila splošnega dogovora za letošnje leto, pa so se partnerji strinjali, da se bodo letos določene operacije - hrbtenice, rame in stopala - opravljale brez omejitev, torej jih bo ZZZS plačeval po realizaciji, je povedal Sušelj. Prav tako so dogovorili petodstotno povečanje storitev za specialistične preglede ter v enakem odstotku za zobozdravstvo mladine in odraslih.