ZZZS letos s 120 milijoni evrov plusa, s čimer bodo krili načrtovani primanjkljaj v 2022

Prihodki javne zdravstvene blagajne bodo v prihodnjem letu glede na finančni načrt, ki ga je v torek potrdila skupščina ZZZS, znašali 3,57 milijarde evrov, kar je za 39 milijonov evrov manj, kolikor bodo predvidoma znašali prihodki ZZZS v letošnjem letu. Po drugi strani pa bodo odhodki ZZZS v prihodnjem letu višji za 216 milijonov evrov v primerjavi z letos.

To pomeni, da bodo v tekočem poslovanju ZZZS v prihodnjem letu zmanjkalo za 148,9 milijona evrov. To nameravajo kriti s sredstvi, ki so se doslej nabrali na računu ZZZS iz presežkov v preteklih letih. Tega denarja je za okoli 175 milijonov evrov. Poleg tega namerava ZZZS iz leta 2022 v letu 2023 prenesti del plačil izvajalcem v višini 44,3 milijona evrov , saj so odhodki ZZZS omejeni z odlokom, sprejetem v DZ. A tudi če bi poslanci dvignili možno višino odhodkov javne zdravstvene blagajne v prihodnjem letu, na koncu ZZZS ne bi imel več zadosti lastnih sredstev, da bi pokril vse obveznosti. Zmanjkalo bi jim dobrih 18 milijonov evrov.

Skoraj polovica višjih odhodkov na račun izpogajanih plač v v zdravstveni negi in socialnem varstvu

Levji delež višjih odhodkov bo šel na račun izpogajanih višjih plač v zdravstveni negi in socialnem varstvu, za to bo v prihodnjem letu šlo 90,7 milijona evrov več. V finančni načrt pa še niso vključene posledice verjetnega zvišanja plač z zdravnikov kot posledice zvišanja najvišjega plačnega razreda na 63. plačni razred. Kot je pojasnila generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar, iz same določbe v desetem protikoronskem zakonskem paketu ni razvidno, kakšen finančni učinek bo to imelo, medtem ko ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da je ta določba le osnova za pogajanja s sindikati.