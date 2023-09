ZZZS: Ni vse okužba, zaradi katere bi otrok moral ostati doma

"Ko otrok ne gre v vrtec oziroma šolo, tudi starši ne morejo na delo, kar predstavlja nevšečnosti tako zanje kot tudi za njihove delodajalce, obenem pa je tudi otrok prikrajšan za program, ki ga v ustanovi zamuja. S tem se povečuje pritisk na pediatre, da staršu odobrijo začasno zadržanost od dela zaradi nege, čeprav za to po oceni pediatra glede na zdravstveno stanje otroka ni vedno potrebno," so zapisali v ZZZS.

V sekciji za primarno pediatrijo v okviru Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu so zato izdali strokovne smernice vključenosti otrok v vrtec oziroma šolo ob upoštevanju njihovega zdravstvenega stanja.

Otrok lahko obiskuje šolo ali vrtec, če malo smrka, včasih pokašlja in nima vročine ter če ima po spanju v očeh malo izcedka. Vrtec ali šolo lahko obiskuje tudi, če je slabo spal, ampak ga nič ne boli in nima vročine ter če ga malo boli glava ali trebuh. Pouka se lahko udeleži tudi če je dobil antibiotik in je že več kot en dan brez težav, ima na koži izpuščaj, ki ga ne srbi in je ves čas enak ali če so njegove norice že vse suhe, so zapisali v smernicah.