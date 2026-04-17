Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

ZZZS pozdravlja novosti na področju večje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Ljubljana, 17. 04. 2026 09.50 pred 11 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
STA Ne.M.
Zdravniki

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pozdravljajo novosti obračunskih modelov za zagotavljanje večje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki jih je v četrtek v uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja sprejela vlada. Ob tem razumejo tudi, da je treba določene programe zaradi rasti odhodkov žal krčiti.

Uredba po eni strani uvaja več programov pri izvajalcih z novo opremo, po drugi strani pa krči seznam programov, ki jih bodo plačevali po realizaciji, je v četrtek dejala ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentina Prevolnik Rupel.

Zdravniki
Zdravniki
FOTO: Bobo

"Finančna situacija je letos žal zahtevala tudi prihranke. Ti so bili potrebni predvsem zaradi visokih rasti odhodkov, ki so predvsem posledica dviga plač v zdravstvu in plačne reforme v celotnem javnem sektorju v lanskem letu," je ob robu poslovnega zajtrka AmCham v Ljubljani povedal direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostjo ZZZS Damjan Kos. Deloma odhodki naraščajo tudi zaradi večjih potreb prebivalcev in novih ambulant, je še dodal.

Preberi še Brezplačne zalivke, prenova programa Zora in manj plačevanja po realizaciji

Z zamejitvami programov so na vladi zmanjšali vrednost storitev za 63 milijonov, še za 35,4 milijona evrov manj odhodkov bo ZZZS imel na račun enoodstotnega znižanja cen zdravstvenih storitev.

Uredba sicer nadomešča t. i. splošni dogovor v zdravstvu, ki med zdravstveno blagajno in izvajalci do konca novembra lani ni bil sklenjen. Do sporazuma po Kosovih besedah ni prišlo zaradi relativno visokih finančnih pričakovanj. Vlada je zato uredbo določila arbitrarno.

Na podlagi uredbe bodo na ZZZS najprej ocenili učinke na njihovo poslovanje in pripravili novo finančno projekcijo. "Zavod nima nobenih prostih sredstev iz preteklih let, tako da moramo letos poslovati uravnoteženo, kar je zaveza Slovenije tudi do Bruslja," je povedal Kos.

zzzs novosti zdravstvene storitve
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oknaj 4
17. 04. 2026 13.49
Krka , Lek Pliva in ostali izdelujejo zdravila in ostale potrebščine za zdravstvo in zakaj je sploh potrebno da mora blago še čez boggavedi koliko posrednikov in distributerjev prej kot pride u lekarno ali pa k zdravniku ? Vsakega se nekaj prime in tudi če napiše le potni nalog iz enega v drugo skladišče
Odgovori
+3
3 0
mario49
17. 04. 2026 12.17
"ŠTEDNJA" ali po domače "šparanje" in vse to na račun ljudi ,ki zdravstveno oskrbo RESNIČNO POTREBUJEJO "!!!!
Odgovori
+2
3 1
Netajkun
17. 04. 2026 12.14
Dokler bodo skoraj vse v DRŽAVNEM delu javnega zdravstva hudo preplačevali dobavitelje, je jasno,da se bodo prispevki višali, pravice pa nižale. V ZASEBNEM delu javnega zdravstva preplačil dobaviteljem ni in to je očitno problem. Torej čimveč državnega zdravstva za naše zasebne dobavitelje, ljudje pa čakajte v vrsti pri iskanju svojega zdravnika (lahko tudi več 10 km od prebivališča), iščite najhitrejši dostop do hitrejše obravnave (lahko tudi iz Postojne na Ptuj ali iz Celja v Novo mesto), samo da ne bi kakšen € ostal zasebniku, ker dobiček je največje zlo v naši državi.
Odgovori
+1
2 1
Ud lete.
17. 04. 2026 12.06
Ha ha ha, še povečali so nabor pravic in zmanjšali stroške v že tako odličnem javnem zdravstvu. Kdorkoli razume svoj domači družinski proračun ne rabi dodatne razlage.
Odgovori
+3
3 0
Protoc
17. 04. 2026 10.56
Nic jim ne verjamem, razen da so uvozili migrante..cca. zdaj ze v Sloveniji 300.000, namesto 1%....se pa v Sloveniji ni spremenilo stevilo prebivalcev..vrste pa kot da nikoli nismo imeli zdravnike..dragi, NAŠI NE ZNAJO PREPLESKATI, KAJ ŠELE DA BI ZGRADILI KAJ..a da bi rešili vrste Slovenskih drzavljanov..TO PA NE..raje dajo prednost tistim ki pridejo peš cez mejo.
Odgovori
+5
5 0
Kumul
17. 04. 2026 10.26
... obračunskih modelov...rasti odhodkov žal krčiti...krči seznam programov... itd= ali kdo najde besedo PACIENT?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677