ZZZS pozdravlja novosti na področju večje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Uredba po eni strani uvaja več programov pri izvajalcih z novo opremo, po drugi strani pa krči seznam programov, ki jih bodo plačevali po realizaciji, je v četrtek dejala ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentina Prevolnik Rupel.

"Finančna situacija je letos žal zahtevala tudi prihranke. Ti so bili potrebni predvsem zaradi visokih rasti odhodkov, ki so predvsem posledica dviga plač v zdravstvu in plačne reforme v celotnem javnem sektorju v lanskem letu," je ob robu poslovnega zajtrka AmCham v Ljubljani povedal direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostjo ZZZS Damjan Kos . Deloma odhodki naraščajo tudi zaradi večjih potreb prebivalcev in novih ambulant, je še dodal.

Z zamejitvami programov so na vladi zmanjšali vrednost storitev za 63 milijonov, še za 35,4 milijona evrov manj odhodkov bo ZZZS imel na račun enoodstotnega znižanja cen zdravstvenih storitev.

Uredba sicer nadomešča t. i. splošni dogovor v zdravstvu, ki med zdravstveno blagajno in izvajalci do konca novembra lani ni bil sklenjen. Do sporazuma po Kosovih besedah ni prišlo zaradi relativno visokih finančnih pričakovanj. Vlada je zato uredbo določila arbitrarno.

Na podlagi uredbe bodo na ZZZS najprej ocenili učinke na njihovo poslovanje in pripravili novo finančno projekcijo. "Zavod nima nobenih prostih sredstev iz preteklih let, tako da moramo letos poslovati uravnoteženo, kar je zaveza Slovenije tudi do Bruslja," je povedal Kos.