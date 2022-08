ZZZS predlaga odpravo izolacije, NIJZ in zdravstveni minister nasprotujeta

Na ZZZS so zaradi visokih stroškov nadomestil za bolniške odsotnosti okuženih s koronavirusom predlagali odpravo obveznih izolacij za okužene. V delovni skupini za klinično obravnavo in zdravljenje NIJZ temu nasprotujejo, saj izolacije zmanjšujejo širjenje epidemije covida-19. Odpravi izolacij nasprotuje tudi minister za zdravje Bešič Loredan.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so posvetovalno skupino za spremljanje koronavirusa Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaprosili za presojo, ali je posameznik v primeru okužbe s koronavirusom res utemeljeno avtomatsko podvržen ukrepu izolacije in posledično odsotnosti z dela. Ob tem so navedli, da so bili posamezniki v letu 2020 zaradi covida-19 skupno bolniško odsotni 555.937 dni, leta 2021 1.073.891 dni, v letošnjem letu do 1. julija pa 1.284.369 dni. Zaradi izolacij ob okužbi s koronavirusom pa je ZZZS v letu 2020 izplačal 43.343.762, leta 2021 83.680.408, v letošnjem letu do 1. julija pa 107.578.188 evrov nadomestil za bolniško odsotnost.

"Podatki, ki jih prilagamo, so zaskrbljujoči, nenazadnje je tudi poraba namenskih sredstev za zdravstveno varstvo pomembna vsebina, ki jo moramo regulirati, če tega ukrepa klinična oblika in intenzivnost bolezni morda ne zahtevata več," so poudarili. Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa zaprosila ZZZS (še) ni obravnavala, kot je razvidno iz zapisnikov, objavljenih na spletni strani NIJZ. Je pa mnenje v četrtek podala delovna skupina za klinično obravnavo in zdravljenje. Delovna skupina je del posvetovalne skupine, vodi jo članica posvetovalne skupine Tatjana Lejko Zupanc, sicer infektologinja in predstojnica ljubljanske infekcijske klinike. V delovni skupini je vseh osem navzočih članov soglasno sprejelo stališče, da ukrep izolacije na koronavirus pozitivnih posameznikov sodi med pomembne epidemične ukrepe, ki zmanjšajo širjenje virusa v populaciji, in je še vedno del strategije večine držav, pa tudi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC) in ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).