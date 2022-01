ZZZS proti predlaganim spremembam pri izplačevanja bolniških nadomestil

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je predlagal državnemu zboru, da zavrne predloga novel zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju ter zakona o delovnih razmerjih. Predlagane spremembe namreč prinašajo občutno dodatno finančno breme za ZZZS, finančne posledice pa so nerealno ocenjene, so med drugim navedli pri ZZZS.

S predlogom novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili v SAB, bi obdobje, v katerem se nadomestilo za bolezen oz. poškodbo izplačuje v breme delodajalca, s sedanjih 30 skrajšali na 20 delovnih dni. Poleg tega bi se skrajšalo tudi skupno obdobje v posameznem koledarskem letu, ko se nadomestilo izplačuje v breme delodajalca, in sicer s 120 na največ 80 delovnih dni v letu.

icon-expand Na ZZZS ocenjujejo, da predlagane spremembe prinašajo dodatno finančno obremenitev, ki bi lahko prinesla krčenje obsega finančnih sredstev za zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. FOTO: POP TV

Za uveljavitev predloga bi bilo treba spremeniti tudi zakon o delovnih razmerjih, zato so poslanci SAB vložili tudi ta zakonski predlog. Oba sta dobila zeleno luč matičnih delovnih teles, poleg poslancev SAB pa so ju podprli tudi poslanci koalicije. Predlogoma novel pa nasprotuje upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je državnemu zboru (DZ) predlagal, da oba predloga zavrne. Meni, da je nujno, da DZ preneha s prakso nalaganja novih finančnih obveznosti zavodu brez zagotovitve novih dolgoročnih finančnih virov in brez dviga najvišjega dovoljenega obsega izdatkov. Upravni odbor ZZZS je spodbudil DZ, da ustrezno zakonsko posodobi pravico do nadomestila plače in zakonsko podpre celovite ukrepe za hitrejše okrevanje in vračanje delavcev na delo, kar z namenom učinkovitejšega obvladovanja zdravstvenega absentizma kot pomembnega širšega družbenega problema. ZZZS navaja več konkretnih razlogov za nasprotovanje predlaganima novelama zakonov. Med drugim so finančne posledice sprememb po oceni ZZZS nerealno ocenjene. "Predvidevamo, da bodo te bistveno višje od predvidenih 35 milijonov evrov, kot je to navedeno v predlaganih zakonih," so opozorili. ZZZS: Spremembe prinašajo dodatno finančno obremenitev od 80 do 94 milijonov evrov letno V ZZZS ocenjujejo, da predlagane spremembe prinašajo dodatno finančno obremenitev v višini od 80 do 94 milijonov evrov letno, pri čemer dodatni dolgoročni finančni viri niso predvideni oziroma zagotovljeni. To bi lahko po njihovem mnenju predstavljalo krčenje obsega finančnih sredstev za zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, bodisi tako, da se bo zmanjšal njihov obseg in se bodo s tem še dodatno podaljšale čakalne dobe, bodisi tako, da v pravice ne bo mogoče vključevati novejših zdravstvenih tehnologij, so opozorili v ZZZS. Posegom v zmanjšanje obsega pravic zavarovanih oseb pa ZZZS, ki zastopa zavarovane osebe, ni naklonjen. V ZZZS pričakujejo tudi, da se bodo zavarovanci zaradi skrajšanja obdobja izplačila nadomestila v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca samega lažje odločali za bolniški stalež, izdatki za bolniška nadomestila pa se že tako iz leta v leto povečujejo.

icon-expand V ZZZS menijo, da skrajšanje obdobja prejemanja nadomestila v breme delodajalcev zmanjšuje odgovornost delodajalca za skrb in zdravje svojega delavca. FOTO: Bobo