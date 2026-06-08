Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

ZZZS ugotovil 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic

Novo mesto, 08. 06. 2026 13.25 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
STA M.S.
Splošna bolnišnica Novo mest

Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v Splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oz. v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem.

Zdravniki Splošne bolnišnice Novo mesto so v 47 primerih kljub veljavnim napotnicam neutemeljeno izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve. To je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati vpisane v čakalni seznam pri dveh različnih izvajalcih na podlagi dveh izdanih napotnic, veljavnih istočasno, zaradi istega zdravstvenega stanja, kar je nedopustno in v nasprotju z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, so navedli na ZZZS.

Novomeška enota ZZZS je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici izvedla izredni zavarovalniški nadzor, potem ko je izredni strokovni nadzor na oddelku konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je kot vodjo oddelka razrešilo in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, sicer zavrnil kot neresnične in žaljive.

Nadzor novomeške območne enote ZZZS se je nanašal na vodenje čakalnega seznama in spoštovanje vrstnega reda pri endoprotezi kolka in kolena.

ZZZS je glede na 35 vprašalnikov, ki so jih naključno izbrane zavarovane osebe iz čakalnega seznama pravočasno vrnile, navedlo, da je 19 zavarovanih oseb opravilo pregled pred izvedenim operativnim posegom brez doplačila, 16 pa jih je pred posegom opravilo pregled v samoplačniški ambulanti in plačalo od 60 do 130 evrov. Ob tem je osem zavarovanih oseb tudi kontrolni pregled po posegu opravilo samoplačniško in za to plačalo od 60 do 130 evrov, so navedli.

Od 35 posegov so v 16 primerih operativni poseg izvedli v Splošni bolnišnici Novo mesto, pri izvajalcu Arbor Mea pa so jih izvedli 14.

Gregor Kavčič.
Gregor Kavčič.
FOTO: Bobo

Spremenjena stopnja nujnosti

Pri vodenju elektronskega čakalnega seznama pa so v ZZZS ugotovili, da ni voden za vsako zdravstveno storitev posebej, kot to določa zakon o pacientovih pravicah. Zavarovane osebe s pripombo, da gre za samoplačnika, v nasprotju s pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah niso bile vodene v ločenem čakalnem seznamu. Nekateri podatki pa so bili manjkajoči.

Poleg tega so ugotovili, da je bila pri 1470 zavarovanih osebah na napotnici spremenjena stopnja nujnosti obravnave, in sicer iz redno v hitro oziroma zelo hitro in nujno.

Končni zapisnik so poslali ministrstvu za zdravje in zdravstvenemu inšpektoratu, prav tako pa so ga posredovali izvajalcem prekrškovnega postopka.

Manjkajoči podatki

V nadzoru čakalnega seznama in obračunanih storitev za endoproteze kolka in kolena pri izvajalcu zdravstvenih storitev Arbor Mea, kjer je delal nekdanji vodja ortopedskega oddelka v bolnišnici Gregor Kavčič, so medtem ugotovili manjkajoče ali nepravilne podatke o napotnicah, napotovalcih, šifrah storitev, triaži in stopnji nujnosti. Prav tako so opazili nelogičnosti v datumih in posamezne manjkajoče identifikacijske podatke. Odkrili pa so tudi primere neupravičenega preskakovanja čakalne vrste, podvojenih in neustreznih vpisov in pacientov brez zaključka obravnave.

Pri primerjavi s podatki o obračunanih storitvah pa so zasledili, da vpisi za že obračunane storitve manjkajo, evidentirane storitve so bile brez obračuna, datumi izvedbe pa se niso ujemali, so še zapisali na ZZZS.

Svet Splošne bolnišnice Novo mesto se je z informacijami o nadaljnjih ugotovitvah pristojnih institucij v zvezi z nepravilnostmi na oddelku ortopedije, ki so botrovale razhodu z nekdanjim vodjo oddelka Gregorjem Kavčičem, seznanil na seji 3. junija. Podprl je nadaljnje postopke pristojnih organov, katerih cilj je zagotoviti zakonito, pregledno in strokovno delovanje sistema naročanja pacientov ter zaščito interesov bolnišnice in njenih bolnikov.

zzzs novo mesto ortopedija

Guverner Banke Slovenije predal letno poročilo Stevanoviću

24ur.com Število čakajočih na zdravstvene storitve se v času stavke ni povečalo
24ur.com Dve hudi napaki: ali varnostni vzvodi v zdravstvu delujejo?
24ur.com V dveh dneh prejeli 43 prijav domnevnih kršitev volilnega molka
24ur.com Sprejet interventni zakon: 'Če bi ga ocenjevali, bi prejel le zadostno oceno'
24ur.com Incident med popisom prebivalstva: popisovalci uporabljali pisala piši-briši
24ur.com Minisovo odstranjevanje ograje: revizija odkrila več nepravilnosti
24ur.com Ob poplavi referendumov bi lahko zmanjkalo papirja
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
boslo
08. 06. 2026 14.43
Še vedno nas želite prepričat, da čakalnih vrst ni oz. so mnogo krajše?
Odgovori
0 0
Fletna
08. 06. 2026 14.37
vse to se dogaja v zdravstvu
Odgovori
+3
3 0
cekinar
08. 06. 2026 14.43
jap,zdravstvo v slovenistanu meka za korupcijo.
Odgovori
0 0
čevapgpt
08. 06. 2026 14.34
na orl ste kaj pogledali?
Odgovori
+3
3 0
Sandi11
08. 06. 2026 14.27
Naj nadzor naredijo še pri osebnih zdravnikih, ki so tovarne napotnic.
Odgovori
+5
5 0
Lux_43
08. 06. 2026 14.24
Sej bo zdej dal Fides kak dober predlog, k je njihov na oblasti. Isto imam z dermatologom. Pri splošnem me je pregledala in rekla, da bi bilo dobro pogledat it k specialistu. Seveda sem takoj v roke dobil privatnike. Ooo ne ne ljubica, sem rekel, daj mi napotnico, pa bom že jaz. No, redna napotnica, od konca januarja, na vrsti sem jutri. S tem, da me je izvajalec klical, da bom na vrsti 2027 spomladi verjetno, naj raje grem k privatniku. Ne dam vam eura !!!
Odgovori
+4
7 3
Uporabnik1884443
08. 06. 2026 14.17
V prispevku pogrešam podatke ZZZS o vplivu opravljenih operacij na zmanjšanje bolniških pri pacientih in posledično manj denarja, ki je bil porabljen za ta namen, zgleda da revizija služi za ....
Odgovori
+5
5 0
progresivnidaveknastanovanja
08. 06. 2026 14.10
Da ne govorimo o napotitvah "bolnikov" v toplice, ki še nikomur niso koristile, kvecjemu skodovale. Nekateri napoteti hodija tja potem samo jesti. Gre za cisti posel med ministrstvom za zdravje in zdravilisci.
Odgovori
-4
1 5
Tičfirič
08. 06. 2026 14.16
A daj no si pa brihten
Odgovori
+0
1 1
Vino in sok
08. 06. 2026 14.23
Toplice so po poskodbah (operacija kolena ali kolka, amuputacije itd.) se kako koristne. Izidi so pa odvisni od angaziranosti pacientov, ki so tja napoteni. po ZZZS ti glede na poskodbo pripadajo toplice, ce pa nekateri pacienti niso pripravljeni sodelovati v toplicah je pa njihov problem..
Odgovori
+3
3 0
KatiFafi
08. 06. 2026 14.06
Napisal bom samo tole, Milena Kramar Zupan, vsi v NM jo poznamo. Skrajšano tudi potujoči lopov.
Odgovori
+6
6 0
Perivnik
08. 06. 2026 13.55
Za ZZZS je večina napotnic neupravičenih, saj delajo samo na tem, da manj plačajo. Imam "bogate" izkušnje z njimi. Tako, da jih je samo sprenevedanje. Vse, kar je treba plačati, jim je odveč.
Odgovori
+7
9 2
Razsuti Tovor
08. 06. 2026 13.45
Brez skrbi, sedaj bo desnica sprivatizirala zdravstvo, tako nepravilnosti ne bo več. Kdor ima, se bo lahko zdravil.
Odgovori
-2
10 12
Amuzar Salg
08. 06. 2026 14.08
Torej tako kot sedaj, ko moraš plačati, če ne želiš umreti v čakalni vrsti? Ta sistem je boljši?
Odgovori
+3
6 3
Razsuti Tovor
08. 06. 2026 14.10
Sedaj plačaš 300, potem boš pa 3000 eur.
Odgovori
+1
4 3
Vino in sok
08. 06. 2026 14.14
Zdravstvo so indirektno privatizirali ravno levi, ker so tako daljsali cakalne vrste, da so ljudje pop… in si raje nasli nekoga privat, da so bili v dokaj normalnem casu na vrsti. Sicer pa smo lahko hvalezni, da privat zdravstvo obstaja in si lahko ljudje, ki imajo denar to privoscijo in na ta nacin krajsajo cakalne vrste v javnih zdravstvenih ustanovah, kjer cakajo ljudje, ki si privat ne morejo privosciti.
Odgovori
+1
4 3
nilly
08. 06. 2026 14.21
Jaz pa predvolilno mantro "denar naj sledi pacientu" razumem čisto drugače: vseeno je, kdo te bo zdravil, javni ali privatni zavod, zzzs bo plačal storitev, pacient pa razliko, če bo privat zavod dražji. Še vedno bolje, kot v javnem čakati v nedogled ali v zasebnem plačati polno ceno.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
4 leta čakanja, upanja in strahu: Nika Mori iskreno o poti skozi IVF
Zakaj starša postaneta ekipa za preživetje, ne več par?
Zakaj starša postaneta ekipa za preživetje, ne več par?
Zaradi vedenja staršev na tekmah se je oglasil trener
Zaradi vedenja staršev na tekmah se je oglasil trener
Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?
Kdo je mati Eriksenovih otrok in njegova največja opora?
zadovoljna
Portal
Izgubila 45 kilogramov in postala neprepoznavna
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Nekoč je bila rezervirana za jesen, letos jo bomo nosile poleti
Turška nadaljevanka, ki bo osvojila vaše srce
Turška nadaljevanka, ki bo osvojila vaše srce
Napaka, ki jo dela praktično vsaka ženska
Napaka, ki jo dela praktično vsaka ženska
vizita
Portal
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Tako vplivajo na krvni tlak in zdravje srca
Tako vplivajo na krvni tlak in zdravje srca
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Ko se gripa sprevrže v paralizo
Ko se gripa sprevrže v paralizo
cekin
Portal
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Te napake po 50. letu vas lahko stanejo službe – pa se jih sploh ne zavedate
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
moskisvet
Portal
Kraja avtomobila v 60 sekundah: nova elektronska metoda, ki skrbi voznike
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Nekoč ena najlepših igralk, danes skoraj neprepoznavna
Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Življenje ju je ločilo za desetletja, glasba pa ponovno združila
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
dominvrt
Portal
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
Napaka, ki jo dela večina (in si tako oteži čiščenje)
okusno
Portal
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa
S tem trikom bo losos vedno ostal sočen in poln okusa
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
Pecivo, ki je popolna spremljava popoldanske kave
voyo
Portal
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744