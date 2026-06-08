ZZZS ugotovil 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic

Zdravniki Splošne bolnišnice Novo mesto so v 47 primerih kljub veljavnim napotnicam neutemeljeno izdali nove napotnice za isto vrsto zdravstvene storitve. To je v nasprotju z načelom, po katerem ena napotnica pomeni eno zdravstveno stanje in enega specialista. Posledično so bile iste zavarovane osebe hkrati vpisane v čakalni seznam pri dveh različnih izvajalcih na podlagi dveh izdanih napotnic, veljavnih istočasno, zaradi istega zdravstvenega stanja, kar je nedopustno in v nasprotju z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, so navedli na ZZZS.

Novomeška enota ZZZS je na oddelku ortopedije v novomeški bolnišnici izvedla izredni zavarovalniški nadzor, potem ko je izredni strokovni nadzor na oddelku konec lanskega leta pokazal, da je njegov vodja Gregor Kavčič umetno daljšal seznam čakalnih vrst, hkrati pa paciente preusmerjal v zasebni zavod, kjer je operiral. Vodstvo ga je kot vodjo oddelka razrešilo in mu izreklo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kavčič je očitke, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, sicer zavrnil kot neresnične in žaljive.

Nadzor novomeške območne enote ZZZS se je nanašal na vodenje čakalnega seznama in spoštovanje vrstnega reda pri endoprotezi kolka in kolena.

ZZZS je glede na 35 vprašalnikov, ki so jih naključno izbrane zavarovane osebe iz čakalnega seznama pravočasno vrnile, navedlo, da je 19 zavarovanih oseb opravilo pregled pred izvedenim operativnim posegom brez doplačila, 16 pa jih je pred posegom opravilo pregled v samoplačniški ambulanti in plačalo od 60 do 130 evrov. Ob tem je osem zavarovanih oseb tudi kontrolni pregled po posegu opravilo samoplačniško in za to plačalo od 60 do 130 evrov, so navedli.

Od 35 posegov so v 16 primerih operativni poseg izvedli v Splošni bolnišnici Novo mesto, pri izvajalcu Arbor Mea pa so jih izvedli 14.