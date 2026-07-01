ZZZS uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med bolniško

Elektronsko navodilo o ravnanju je digitalni dokument, ki ga izbrani osebni zdravnik ali nadomestni zdravnik izda zavarovancu ob odprtju bolniškega staleža. Nadomešča papirno navodilo, ki ga je zdravnik do zdaj izpolnil ročno in izročil zavarovancu.

Zdravnik ga izda ob odprtju bolniškega staleža, ob spremembi navodil za ravnanje ali ob spremembi razloga začasne zadržanosti od dela. V njem je navedeno navodilo o ravnanju zavarovanca in morebitne dovoljene aktivnosti, obdobje veljavnosti elektronskega navodila o ravnanju, razlog začasne zadržanosti od dela in prvi dan začasne zadržanosti za ta razlog.

Elektronsko navodilo o ravnanju vsebuje le informativne podatke. Pravilne in končne podatke za obračun nadomestila bo zdravnik podal šele z izdajo elektronskega bolniškega lista.

Delodajalci bodo do navodil za svoje zaposlene dostopali izključno prek portala SPOT in ne prek vmesnika. Novi postopek Elektronska navodila o ravnanju med zadržanostjo od dela (eNR) se bo od danes nahajal na portalu SPOT pod sklopom ZZZS.