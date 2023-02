ZZZS pri nadzoru celjske urgence ugotovil pomanjkanje kadra

V Splošni bolnišnici Celje obžalujejo način anonimnega izpostavljanja posameznih vsebin in strokovnih področij v javnosti. A vodstvo bolnišnice posameznih podatkov in navedb anonimnega pisma za medije ne bo komentiralo, saj to ni mesto za strokovno presojo teh informacij in vsebin, so sporočili za STA. Z ustreznimi podatki, dokazili in obrazložitvami bodo odgovorili vsem institucijam, ki bodo anonimno pismo obravnavale, so zagotovili.

"Ob tem prebivalcem regije, ki gravitira na naš urgentni center, sporočamo, da urgentni center Celje deluje ves čas in nemoteno zagotavlja nujno medicinsko pomoč vsem, ki jo potrebujejo," so še zapisali.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sicer ravno zaključuje nadzor zadostnosti kadra v urgentnem centru. "Ugotovili smo, da na triaži in opazovalni enoti urgentnega centra niso imeli dovolj kadra. Izvajalca smo pozvali k takojšnji odpravi pomanjkljivosti, hkrati pa jim bomo zmanjšali vrednost sredstev za manjkajoči kader," so sporočili za STA.

Na podlagi prejete anonimne pritožbe pa bodo celjsko bolnišnico prosili za pojasnila glede pritožb. Ministrstvu za zdravje pa bo ZZZS predlagal izvedbo izrednega nadzora nad delovanjem nujne medicinske pomoči v celjskem urgentnem centru.

Na ministrstvu za zdravje so za Radio Slovenja pred dnevi pojasnili, da bodo vodstvo celjske bolnišnice pozvali, naj jim posreduje pojasnila glede navedb iz anonimnega pisma, na podlagi tega pa se bodo odločili glede nadaljnjih korakov.

Program nujne medicinske pomoči, vključno z dežurno službo, je bil v letih 2016 in 2017 prenesen iz Zdravstvenega doma Celje na urgentni center Splošne bolnišnice Celje, so spomnili na ZZZS.

Mrežo nujne medicinske pomoči sicer ureja ministrstvo za zdravje s posebnim pravilnikom, na podlagi česar je določeno tudi financiranje. V letošnjem letu skladno z uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev izvajanje programa nujne medicinske pomoči z dežurno službo za Celje ostaja v okviru Splošne bolnišnice Celje.

Program je sestavljen iz 1,5 ekipe mobilne enote reanimobila, 1,5 ekipe mobilne enote nujnega reševalnega vozila, 1,15 ekipe dežurne službe in 1,5 ekipe enote za hitre preglede. Slednje plačujejo po opravljenih storitvah, za to je namenjenih 222.259 evrov. Ostale dejavnosti so financirane v obliki pavšala, letos v skupni vrednosti približno 3,4 milijona evrov, so še pojasnili.