ZZZS z razpisi za organizatorje letovanja otrok in obnovitvene rehabilitacije

Za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev je v letu 2023 na voljo nekaj manj kot dva milijona evrov.

Z razpisom iščejo organizatorje zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

ZZZS bo v letu 2023 sofinanciral zdravstveno letovanje za 6648 otrok in šolarjev oziroma skupaj 66.480 dni s trajanjem letovanja največ 10 dni na posameznega otroka ali šolarja. Cena na dan znaša 30,02 evra. Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo otroci in šolarji od dopolnjenega 5. leta do dopolnjenega 19. leta starosti.