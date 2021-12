ZZZS opozarja na prikrito uvajanje novega prispevka v zakonu o dolgotrajni oskrbi

Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar je ministrstvo za zdravje v dopisu opozorila, da so v procesu sprejemanja predloga zakona o dolgotrajni oskrbi podali več vsebinskih pripomb in predloge dopolnil, ki pa so bili upoštevani v manjši meri. Tako znova predlagajo in pozivajo, naj se v tretji obravnavi predloga zakona v DZ odpravijo vsaj nekatere največje neskladnosti in napake, "zaradi katerih dela ZZZS ne bo mogoče zagotavljati na pravno skladen in zakonit način". Če pa to ne bo mogoče, naj pripravijo predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, predlagajo v javni zdravstveni blagajni.

Na ZZZS denimo opozarjajo, da zakon o dolgotrajni oskrbi med drugim določa, da bodo morali nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja predvidoma od januarja 2022 naprej plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za družinskega člana zakonca ali starša, ki je zavarovan preko njih, čeprav predlog zakona ne uvaja nobenega prispevka za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Tako bi moralo po podatkih ZZZS skoraj 67.000 ljudi (od tega skoraj 13.000 zavarovanih oseb, ki ne prebivajo v Sloveniji) po novem plačevati mesečno zavarovanje tudi svojim partnerjem, zakoncem ali staršem, ki sami niso zavarovani – ta znesek letos znaša 27,66 evra mesečno – medtem ko so ti ljudje trenutno zavarovani preko prispevka nosilca in ne predstavljajo dodatnega stroška.

Po mnenju ZZZS je tudi nerazumljivo, da predlog zakona o dolgotrajni oskrbi uvaja nov prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, hkrati pa ne tudi za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.