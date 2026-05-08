Slovenija

ZZZS zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka v ZDA

Ljubljana, 08. 05. 2026 19.48 pred 1 uro 3 min branja 78

Avtor:
STA
Deček Jaka

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Jaka, ki ima Duchennovo mišično distrofijo, z zdravilom elevidys v ZDA. Konzilij zdravnikov meni, da z zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja, izhaja iz odločbe, ki jo je medijem posredoval dečkov oče. Za Jakovo trenutno stanje bolezni je pomembno, da zdravilo dobi čim prej. Doslej so sicer z donacijami ljudi zbrali 1.976.669 evrov za Jakovo zdravljenje v ZDA, potrebujejo pa še 523.330 evrov.

FOTO: POP TV

Konzilij je menil, da v tem primeru niso izpolnjeni vsi pogoji iz zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni. Navedli so, da je za zdravljenje Duchennove mišične distrofije v EU od junija 2025 odobreno zdravilo duvyzat (givinostat), ki dokazano upočasni napredovanje bolezni.

"Glede na v znanstveni literaturi objavljene rezultate z gensko terapijo z zdravilom elevidys v ZDA pa izhaja, da je bilo zdravilo preizkušano v raziskavi tretje faze EMBARK, v katero je bilo vključenih 125 dečkov. Rezultati raziskave so bili objavljeni jeseni 2024, primarni cilj raziskave ni bil dosežen, saj v 52 tednih po uvedbi zdravljenja med skupino otrok, ki je prejela gensko zdravilo elevidys in tistimi, ki so prejeli placebo, ni bilo statistično pomembne razlike v gibalni oceni NSAA in drugih kazalcih delovanja mišic," so zapisali v obrazložitvi.

Ameriška komisija za hrano in zdravila (FDA) je kljub temu zdravilu junija 2024 izdala dovoljenje za promet, Evropska agencija za zdravila (Ema) pa ne, saj "ni bilo dokazov o učinkovitosti, poleg tega sta takrat dva otroka, vključena v klinične raziskave istega zdravila, umrla zaradi jetrne odpovedi".

Konzilij zdravnikov meni, da z zdravljenjem v tujini ni pričakovati ozdravitev, izboljšanja ali preprečitve nadaljnjega slabšanja Jakovega zdravstvenega stanja. Upočasnitev napredovanja bolezni pa bi lahko dosegli z zdravilom duvyzat. Konzilij je ugotovil še, da se gensko zdravljenje z zdravilom elevidys ne izvaja nikjer v EU, prav tako ne v Italiji, kjer obstaja podoben sklad za zdravljenje redkih bolezni.

FOTO: POP TV

V Sloveniji zdravljenje s kortikosteroidi, katerih stranski učinki na Jaka močno vplivajo

Jakov oče je v sporočilu medijem zapisal, da so vlogo oddali na podlagi zakona o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, ki omogoča financiranje zdravljenja redkih bolezni za slovenske državljane v tujini.

Dodal je, da je v Sloveniji trenutno na voljo zdravljenje s kortikosteroidi, katerih stranski učinki na Jaka močno vplivajo, Ema pa je odobrila tudi omenjeno zdravilo, ki preprečuje vnetja v mišicah, in bo v Sloveniji po njegovih navedbah predvidoma dostopno v prihodnjem letu. "Nobeno od teh dveh zdravil pa ne preprečuje nadaljnjega napredovanja bolezni. Gensko zdravilo, ki bi spodbudilo proizvodnjo distrofina, ki dejansko skrbi za regeneracijo mišic in izrazito upočasni napredovanje bolezni, trenutno ni na voljo ne v Sloveniji niti v celotni Evropski uniji," je prepričan Jakov oče.

Zapisal je še, da so zdravilo elevidys doslej prejeli trije slovenski otroci, pri vseh pa je po njegovih navedbah viden napredek pri motoričnih sposobnostih, kot so hoja, vstajanje s tal in hoja po stopnicah. Za Jakovo trenutno stanje bolezni pa je pomembno, da zdravilo dobi čim prej. Doslej so sicer z donacijami ljudi zbrali 1.976.669 evrov za Jakovo zdravljenje v ZDA, potrebujejo pa še 523.330 evrov.

KOMENTARJI78

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
alex cross
08. 05. 2026 21.18
Zzzs je največja mafija v Sloveniji... Zato se jih noben politik ne upa razhajkat...
Odgovori
0 0
Misanthrope
08. 05. 2026 21.17
Luigi, rabimo te!
Odgovori
0 0
Luna61
08. 05. 2026 21.15
Banda h.....ceva. a za spremembo spola pa se je našel denar? Fuj, fuj fuj. Res sem jezna. Ubogi starši, otrok. Mi, ki imamo hvalabogu zdrave otroke si ne moremo predstavljati, kako kalvarijo doživljajo starši.
Odgovori
+1
2 1
benzone
08. 05. 2026 21.12
Ta metoda ni odobrena v EU na splošno! Rezultati so dvomljivi, cena pa je astronomska.
Odgovori
-3
0 3
theZ
08. 05. 2026 21.18
EU metoda pa naredi kaj? Nič, le malo lajšanja, torej kaj staršem ostane drugega kot nekaj kar bo morda delovalo? V taki situaciji se človek oprime vsake bilke. Temu se reče upanje!
Odgovori
0 0
theZ
08. 05. 2026 21.07
Kdo pa krije "zdravljenje" na metadonu?
Odgovori
+5
5 0
Teofil
08. 05. 2026 21.06
Ni problem odpisati 30 miljonov opankarju,za ubogega otoka je par sto tisoč preveč
Odgovori
+3
3 0
luna.3
08. 05. 2026 21.05
Za vse drugo se financira in veliko od tega neupravičeno, za naše bolne otroke pa ni denarja oz. ga zbiramo mi, navadni ljudje, stroka pa "roke stran".
Odgovori
+2
2 0
kakorkoliže
08. 05. 2026 21.03
Ni pa problem dati 400 mio za vojno v Ukrajini. Banda.
Odgovori
+9
9 0
Gutenberg
08. 05. 2026 21.00
Davkoplačevalski denar država meče vsepovsod za vsakršne neumnosti in nepotrebnosti, ko bi bili pa res lahko mi veseli, ko bi videli, da dajo za zdravljenje takihle otrok, pa rečejo NE. Banda rdeča ZZZS.
Odgovori
+5
6 1
Anion6anion
08. 05. 2026 20.57
Bodo Janša Vrtovec logar in stevo zbrali manjkajoči denar.
Odgovori
-7
1 8
igornov
08. 05. 2026 20.56
Dajmo zbrat še teh 500.000. Naj nekdo, ki se resnično spozna na donacije, odpre račun in zberemo še, kar manjka. Kar na jok mi gre, kako fantka pokopavajo, še predno je bila izčrpana zadnja možnost za njegovo zdravljenje/ozdravitev. Vse skupaj je navadna sramota.
Odgovori
+5
6 1
Bbcc12
08. 05. 2026 20.58
Res je sramota od ljudi. In ti si pravijo zdravniki. Ogsbno.
Odgovori
-2
4 6
fer23
08. 05. 2026 20.56
Gospod gospa katera že 14 let živi od bolniške v tem času bo morala biti v invalidskem pokoju. za to se pa nihče ne vpraša koliko denarja je šlo v teh letih
Odgovori
+4
4 0
periot22
08. 05. 2026 20.52
Denarja je dovolj vsaj ga vlada pošilja v Ukrajino, Bosno, Palestino......!!!!!!
Odgovori
+18
18 0
mentos12
08. 05. 2026 21.08
To je pa največja svinjarija v Sloveniji,kar jih je lahko. Se pravi golobajz vlada je razmetavala naš davkoplačevalski denar vsepovsod po svetu,brez da bi nas vprašala,ali lahko to stori.Hkrati pa zdaj zavračajo zdravljenje temu dečku v ZDA. Po drugi strani,pa zaradi takih stvari, in smo že velikokrat zbirali denar za zamaške,za podobna zdravljenja v preteklosti. To je taka sramota in norčevanja iz davkoplačevalcev,da bi morali za take stvari odgovorne takoj danes zapreti,ne jutri.
Odgovori
+3
3 0
First Last
08. 05. 2026 20.52
Kaj norijo 2 miljona za zdravilo saj ne gredo na mars ponj, res da razvoj stane ma oni majo dobicka od vsega tolko da se kopljejo v denarju, za zivljenja in dostopnost jim ni mar.
Odgovori
+0
5 5
Bbcc12
08. 05. 2026 20.54
Za vse neumnosti je denar. Za zdravila za otroke pa ne. Banda.
Odgovori
+9
12 3
theZ
08. 05. 2026 20.57
Tudi ZZZS očitno ne..., kljub obveznem dodatnemu zavarovanju ki ga sedaj moramo plačevati vsi..., saj pomnimo akcijo Levice, zavarovalnice so "požrešne", bomo raje mi pobrali, in bo vse tip top, ali...?
Odgovori
+2
3 1
UnknownIdentity
08. 05. 2026 20.50
Sramota od drzave in ZSSja. Milijoncki izpuhtijo za ukrajino za boge otroke k si nemorjo pomagat pa ni nikol denarja. Samo pobirat znate mafija
Odgovori
+13
15 2
Bbcc12
08. 05. 2026 20.50
Stevanović rabi spremembo spola v Stevijo. A zato pa je denar. Banda pokvarjena.
Odgovori
-15
1 16
theZ
08. 05. 2026 21.12
Kdo je odobril, to "terapijo" kot brezplačno?
Odgovori
+1
1 0
Justice4all
08. 05. 2026 20.49
leva vlada levi pogledi...še malo potrpi....
Odgovori
+7
12 5
Bbcc12
08. 05. 2026 20.52
Pa ne bo dobil niti Evropskega zdravila, ko bojo desni.
Odgovori
-5
6 11
theZ
08. 05. 2026 21.00
BBcc12, ne nakladaj, imam predpisana zdravila, ki jih od kar je "dodatek" obvezen doplačam, prej mi ni bilo treba, je krila zavarovalnica, država mi ne!
Odgovori
+4
4 0
