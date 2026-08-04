ZZZS zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea v ZDA

ZZZS je odločbo izdal 24. julija, za pojasnila pa so se odločili zaradi aktualne donatorske akcije, ki poteka za dečka Tea, so zapisali na spletni strani. Konzilij za napredna zdravljenja Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je po navedbah ZZZS ugotovil tudi, da možnosti zdravljenja Duchennove mišične distrofije v Sloveniji niso izčrpane. Po njegovem mnenju bi bilo mogoče upočasnitev napredovanja bolezni pri dečku doseči z zdravilom duvyzat (givinostat), ki ga je Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila junija 2025 in je na voljo v Sloveniji. Pri presoji zdravljenja z zdravilom elevidys je konzilij podrobno analiziral objavljene rezultate kliničnih raziskav. Ugotovil je, da raziskava tretje faze EMBARK ni dosegla svojega primarnega cilja, saj 52 tednov po uvedbi zdravljenja med skupino otrok, ki je prejela zdravilo elevidys, in skupino, ki je prejela placebo, ni bilo statistično pomembne razlike v kompleksni gibalni oceni NSAA in drugih kazalcih delovanja mišic.

Konzilij je v mnenju navedel, da Ema julija 2025 zdravilu elevidys ni izdala dovoljenja za promet v EU, ker ni bilo dokazov o njegovi učinkovitosti. Ob tem je navedel tudi, da sta dva otroka, vključena v klinične raziskave istega zdravila, umrla zaradi jetrne odpovedi. Upošteval je tudi pozneje objavljene raziskave, v katerih so otroke, ki so prejeli gensko terapijo, primerjali z zunanjimi kontrolnimi skupinami. Opozoril je, da je pri takšnih primerjavah zaradi različnih pogojev spremljanja in načina izbire kontrolne skupine potrebna previdnost. Po navedbah konzilija nobena od do tedaj objavljenih randomiziranih kontroliranih raziskav ni pokazala učinka genskega zdravljenja.

Teo FOTO: Društvo Viljem Julijan

Dodatno so izrazili skrb, da bi gensko zdravljenje, ki uporablja virusni vektor in katerega učinkovitost ni dokazana, lahko onemogočilo prihodnjo uporabo učinkovite genske terapije z enakim virusnim vektorjem, kar bi za bolnika pomenilo neposredno škodo. Konzilij je v mnenju navedel tudi, da se gensko zdravljenje z zdravilom elevidys ne izvaja nikjer v EU, prav tako ne v Italiji, kjer primerljiv sklad za zdravljenje redkih bolezni ne financira napotitev italijanskih otrok z Duchennovo mišično distrofijo na takšno zdravljenje v ZDA.

Vključeni tudi tuji strokovnjaki