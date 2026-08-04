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Slovenija

ZZZS zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea v ZDA

Ljubljana, 04. 08. 2026 14.02 pred 36 minutami 3 min branja 14

Avtor:
STA
7-letni Teo, za katerega se zbira 2,5 milijona € za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je kot neutemeljeno zavrnil financiranje zdravljenja dečka Tea, ki ima Duchennovo mišično distrofijo, z zdravilom elevidys v ZDA. Konzilij zdravnikov namreč meni, da z zdravljenjem ni pričakovati ozdravitve, izboljšanja ali preprečitve slabšanja zdravstvenega stanja, so navedli na ZZZS.

ZZZS je odločbo izdal 24. julija, za pojasnila pa so se odločili zaradi aktualne donatorske akcije, ki poteka za dečka Tea, so zapisali na spletni strani.

Konzilij za napredna zdravljenja Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je po navedbah ZZZS ugotovil tudi, da možnosti zdravljenja Duchennove mišične distrofije v Sloveniji niso izčrpane. Po njegovem mnenju bi bilo mogoče upočasnitev napredovanja bolezni pri dečku doseči z zdravilom duvyzat (givinostat), ki ga je Evropska agencija za zdravila (Ema) odobrila junija 2025 in je na voljo v Sloveniji.

Pri presoji zdravljenja z zdravilom elevidys je konzilij podrobno analiziral objavljene rezultate kliničnih raziskav. Ugotovil je, da raziskava tretje faze EMBARK ni dosegla svojega primarnega cilja, saj 52 tednov po uvedbi zdravljenja med skupino otrok, ki je prejela zdravilo elevidys, in skupino, ki je prejela placebo, ni bilo statistično pomembne razlike v kompleksni gibalni oceni NSAA in drugih kazalcih delovanja mišic.

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Konzilij je v mnenju navedel, da Ema julija 2025 zdravilu elevidys ni izdala dovoljenja za promet v EU, ker ni bilo dokazov o njegovi učinkovitosti. Ob tem je navedel tudi, da sta dva otroka, vključena v klinične raziskave istega zdravila, umrla zaradi jetrne odpovedi.

Upošteval je tudi pozneje objavljene raziskave, v katerih so otroke, ki so prejeli gensko terapijo, primerjali z zunanjimi kontrolnimi skupinami. Opozoril je, da je pri takšnih primerjavah zaradi različnih pogojev spremljanja in načina izbire kontrolne skupine potrebna previdnost. Po navedbah konzilija nobena od do tedaj objavljenih randomiziranih kontroliranih raziskav ni pokazala učinka genskega zdravljenja.

Teo
Teo
FOTO: Društvo Viljem Julijan

Dodatno so izrazili skrb, da bi gensko zdravljenje, ki uporablja virusni vektor in katerega učinkovitost ni dokazana, lahko onemogočilo prihodnjo uporabo učinkovite genske terapije z enakim virusnim vektorjem, kar bi za bolnika pomenilo neposredno škodo.

Konzilij je v mnenju navedel tudi, da se gensko zdravljenje z zdravilom elevidys ne izvaja nikjer v EU, prav tako ne v Italiji, kjer primerljiv sklad za zdravljenje redkih bolezni ne financira napotitev italijanskih otrok z Duchennovo mišično distrofijo na takšno zdravljenje v ZDA.

Vključeni tudi tuji strokovnjaki

Zakoniti zastopnik je pozneje zahteval vključitev tujega strokovnjaka v konzilij in predlagal tri strokovnjake iz ZDA in Kanade. Mnenje enega od predlaganih strokovnjakov iz ustanove, v kateri so bili dečka pripravljeni sprejeti na zdravljenje, je bilo že priloženo vlogi. Konzilij je za dodatno mnenje zaprosil še preostala dva predlagana strokovnjaka, vendar od njiju ni prejel jasnega odgovora, da je pri dečku mogoče nedvomno pričakovati izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma upočasnitev bolezni po zdravljenju z zdravilom elevidys, so navedli na ZZZS.

"ZZZS iskreno sočustvuje z dečkom Teom in njegovo družino ter razume njihovo stisko ob soočanju z izjemno težko in redko boleznijo. Obenem pa je dolžan pri odločanju zagotavljati strokovno, zakonito in enakopravno obravnavo vseh bolnikov ter odločitve sprejemati izključno na podlagi medicinskih dokazov in mnenj pristojnih strokovnih teles," so pojasnili na zavodu.

Denar za zdravljenje dečka Tea zbirajo v Društvu Viljem Julijan. Za zdravljenje potrebujejo 2,5 milijona evrov, po zadnjih informacijah pa so doslej zbrali okoli milijon evrov.

teo zzzs zdravljenje

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KOMENTARJI14

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janez horvat
04. 08. 2026 14.38
Naj ga včlanijo v ZK. Tistim se menda plača vse. Tako so se zdravili KUčan, Turk... ob našem najboljšem zdravstvu na svetu. Ampak za tov.Tita je bil UKC dober za sprmljnje na zadnjo pot.
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0 0
sioxxos
04. 08. 2026 14.33
ZZZS je leglo levičarske kaviar elite. Besede sram ne poznajo. Poznajo pa besedo korupcija. Je sestavni del njihovega delovnika. Sedež se nahaja na naslovu Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, zavod pa deluje preko 10 območnih enot in 45 izpostav po celotni Sloveniji in ima skoraj 1000 zaposlenih. Letni proračun znaša ca 6 MILIJARD EUR. Pri takšnem denarju je veliko truda, da se ga čim več pokrade in takšni otroci samo motijo njihovo krajo in blagostanje kriminalcev.
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+2
2 0
AtleticoSLO
04. 08. 2026 14.24
Saj vsi vemo kaj si mislimo o tej bandi na ZZZS
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+1
1 0
nelevnedesen
04. 08. 2026 14.33
A si prebral članek? Bi ti dal svojemu ktromu to zdravilo
Odgovori
0 0
nelevnedesen
04. 08. 2026 14.34
otrokh
Odgovori
0 0
Lepdan123
04. 08. 2026 14.18
Lahko jih je sram. Vsak migrant pa dobi zastonj zdravljenje in še kaj drugega. Ogabno in ni vredno komentarja.
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+4
5 1
Bbcc123
04. 08. 2026 14.24
Res je.
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-1
1 2
Pajo_36
04. 08. 2026 14.16
Pri presoji zdravljenja z zdravilom elevidys je konzilij podrobno analiziral objavljene rezultate kliničnih raziskav. Ugotovil je, da raziskava tretje faze EMBARK ni dosegla svojega primarnega cilja, saj 52 tednov po uvedbi zdravljenja med skupino otrok, ki je prejela zdravilo elevidys, in skupino, ki je prejela placebo, ni bilo statistično pomembne razlike v kompleksni gibalni oceni NSAA in drugih kazalcih delovanja mišic. - - - in zakaj pol se forsira to, če pa ni rezultatov?
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-1
1 2
kovanec
04. 08. 2026 14.27
Res je, za kaj potem predpisujejo to zdravilo, ki ga je treba drago plačati rezultatov pa ni?
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-1
1 2
Bbcc123
04. 08. 2026 14.09
Še ena fidez SDS bagra doktorska. Sramota od ljudi. To niso ljudje. Ustanovijo sklad pod Svobodo. Potem pa zdravniki tema. Prosim donirajte.
Odgovori
-1
1 2
Valkidžija
04. 08. 2026 14.20
A za letovanje ukrajinskih otrok in za financiranje vojne pa je denar?
Odgovori
+2
4 2
Bbcc123
04. 08. 2026 14.24
Ja očitno. Za te otroke pa ne. Sramota. Bagra doktorska.
Odgovori
-2
0 2
anko46
04. 08. 2026 14.31
Saj se ve kam spada fides. Vseeno jim je za ljudi, samo za polne žepe. Na srečo niso vsi zdravniki takega mnenja
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+1
1 0
sioxxos
04. 08. 2026 14.39
ZZZS obvladujejo levičarji že od osamosvojitve (v bistvu tudi prej). S proračunom 6 milijard desetletja kradejo (primer lastniki revije Mladina - žilne opornice prodajajo državi po 4x ceni, ki jo plačujejo v manj koruptivnih državah). ZZZS je del levičarske kaviar mafije. Če malo pogooglate, najdete podroben opis, kako levičarji kradejo denar iz zdravstvene blagajne, potem pa jim ne ostane za otroke. Voliti levičarske stranke je enako kot voliti mafijo in zahtevati manj korupcije. Ne gre tako. Ampak... ve se, da so Zombiji nesposobni trezne presoje.
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0 0
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