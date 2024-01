ZZZS: Zdravniki naj tudi v času stavke izdajajo bolniške liste

V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poudarjajo, da so zdravniki tudi v času stavke dolžni zavarovanim osebam zagotavljati zdravstvene storitve, ki so nujne za socialno varnost zavarovanih oseb. V okvir teh zdravstvenih storitev med drugim sodi tudi obravnava zavarovancev z namenom uveljavljanja njihove začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe. Kot pojasnjujejo, zavarovane osebe zgolj na podlagi bolniškega lista pri delodajalcu dokazujejo svojo začasno zadržanost od dela ter pravico do nadomestila plače, zato šteje zdravniški pregled zaradi izdaje bolniškega lista za zdravstveno storitev, ki jo je potrebno zagotoviti tudi v času stavke.

Ministrstvo za zdravje so pozvali, da posreduje obvestilo vsem izvajalcem zdravstvenih storitev, da tudi v času stavke obravnavajo zavarovane osebe zaradi uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, kar pomeni, da jim tudi v tem času izdajajo elektronske bolniške liste in izstavljajo listino "Predlog imenovanemu zdravniku".

Zdravniška zbornica Slovenije: Treba je upoštevati tudi ustavno pravico delavcev do stavke

V Zdravniški zbornici Slovenije pravijo, da se sicer strinjajo s stališčem ZZZS, da je potrebno zagotoviti socialno varnost državljanov Republike Slovenije, vendar je pri tem potrebno upoštevati tudi ustavno pravico delavcev do stavke.

Zato so v zbornici ministrstvu za zdravje in ZZZS predlagali, da pripravita ustrezna navodila, s katerimi se bo doseglo uveljavljanje pravice delavcev (zavarovancev) do začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni oz. poškodbe na način, da se ne bo posegalo ustavno pravico zaposlenih zdravnikov do stavke, ki jo veljavni zakoni že omejujejo.

Dodatno je zbornica ministrstvu in ZZZS predlagala, da naj se širšo javnost (zlasti delodajalce in računovodske servise) seznani, na kakšen način naj obračunajo plače oz. nadomestila plač, v kolikor bodo zaradi uveljavljanja pravice do stavke bolniški listi izdani naknadno.

Za dodatna pojasnila smo prosili tudi ministrstvo za zdravje. Odgovore še čakamo.