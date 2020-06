ZZZS svetuje: pred začetkom turistične sezone si uredite evropsko kartico

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pred začetkom turistične sezone pozivajo zavarovance, naj si za čas začasnega bivanja v tujini pravočasno uredijo evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. uredijo zavarovanje.

Po besedah direktorja področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS Klemna Ganzitija obseg pravic v času začasnega bivanja v tujini ostaja tudi v času epidemije enak. V državah EU, Evropskega gospodarskega prostora in v Švici lahko zavarovanci dobijo nujne in potrebne zdravstvene storitve na evropsko kartico, če obiščejo zdravnika v javni zdravstveni mreži.

Do izteka prehodnega obdobja brexita, torej do konca leta, je tudi v Združenem kraljestvu mogoče uveljavljati zdravstvene storitve z evropsko kartico.

V državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, imajo zavarovanci pravico do nujnega zdravljenja pri zdravnikih, ki so v javni mreži, pri čemer uveljavljajo evropsko kartico in pripadajoči spremni dopis. V Avstraliji pa je treba k evropski kartici priložiti potni list.

V ostalih državah, denimo v Egiptu, Tuniziji, Turčiji in ZDA, pa evropska kartica ne velja , zato na ZZZS svetujejo sklenitev komercialnih zavarovanj.