Primčeva ekipa iz urada za demografijo na urad za oskrbo migrantov

Vlada se je poleti odločila za ukinitev urada, ker se je njegovo delovno področje prekrivalo z delovnim področjem ministrstva za delo. Zaposlene na uradu, materialna sredstva, ki jih prevzeti zaposleni potrebujejo za opravljanje svojih nalog, dokumentacijo urada in neporabljena sredstva, ki so v letu 2022 zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu urada, je prevzelo ministrstvo. Na uradu so takrat navedli, da je zaposlenih 11 javnih uslužbencev.

Premestitve pa so bile očitno le začasne. Z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so nam potrdili, da so prevzeli vse naloge in zaposlene Urada za demografijo. "V enakem obdobju je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je ministrstvu naložila trajno premestitev deset javnih uslužbencev na Urad za integracijo in oskrbo migrantov (UIOM), ki se je soočalo s kadrovsko stisko zaradi povečanega pripada zadev, povezanih z začasno razseljenimi osebami iz Ukrajine," so nam sporočili.

V okviru premestitve so opravili razgovore z vsemi zaposlenimi na obeh Uradih. "Na podlagi opravljenih razgovorov in preučitve najboljših možnosti, ki na eni strani zagotavljajo nemoteno delovanje ministrstva, na drugi strani pa zagotavljajo ustrezno usposobljen kader Uradu za integracijo in oskrbo z migranti, so bili tudi zaposleni iz Urada za demografijo premeščeni na UOIM," so zapisali in dodali, da so bile premestitve soglasne oziroma se zoper premestitev ni pritožil nihče.