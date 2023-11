Slovenka, ki je ustvarila edinstven izdelek za boljši svet

Gre za posebno podjetniško idejo, za katero jo je navdušil članek iz nemške podeželske revije. "Članek opisuje, kako je kmetica z mnogimi dejavnostmi začela z izdelavo. Ugotovila sem, da imam podobno podlago za to, predvsem pa pogum za nekaj novega. To ni fizično težko in predstavlja nov izziv ob koncu delovne kariere. Postopek je zdrav, ne ustvarjamo smeti, največ pa pripomoremo k temu, da umaknemo plastične slamice iz uporabe. Vse, kar ostaja, uporabimo na vrtu za zastirko in na koncu za kompost. Sem edina v Sloveniji s to idejo in izdelavo. Ta unikatnost pa pomeni posebno zadovoljstvo," je o tem ponosno povedala Alenka.

Na trgu je sicer v ponudbi kar nekaj alternativ, a Alenka poudarja, da se te ne morejo kosati s kvaliteto njenih naravnih slamic. "Slamice so bolj vzdržljive kot papirnate," poudarja. Vse so namreč ročno izdelane, neprepustne in se v tekočinah ne razgradijo ali uničijo. Po uporabi lahko slamice preprosto odvržete v biološke odpadke ali na kompost. Ker so slamice naravne in ročno izdelane, se sicer lahko dolžina in širina slamic razlikujeta.

Alenka ponosno dodaja tudi, da je izdelek primeren za vse generacije, tako mlade kot stare. Ker je tritikala povsem naravna in trajnostna surovina, uporaba slamice v nobenem pogledu ne škoduje okolju. V procesu izdelave slamic namreč ne zavržejo nobenega dela žita, saj stebla uporabijo za slamice, klasje pa za krmo živali. Projekt naravna slamica je bil obenem tudi sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Slamice je Alenka pričela izdelovati, ker je želela sama prispevati k boljšemu svetu z manj plastike. Podobno inovativnost pa je izkazovala že prej – z možem sta v času, ko je bilo to prepovedano, zgradila leseni hlev, na hleve in druga poslopja sta postavila sončne elektrarne, saj to vidita kot rento za stara leta.