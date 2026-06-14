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Nega in zdravje
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Slovenke ga kupujejo na zalogo: poletni hit za porjavitev je zdaj na voljo 1+1 GRATIS

Ljubljana, 14. 06. 2026 00.15 pred 11 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
active luxe

Poletje je končno tu. Dnevi so daljši, temperature višje, z njimi pa prihaja tudi želja po lepi, sijoči in enakomerno porjaveli koži. A večina žensk se dobro zaveda, da dolgotrajno poležavanje na soncu ni več najbolj privlačna ideja.

Zato ni presenetljivo, da je letos med Slovenkami pravi hit postal izdelek, o katerem se vse pogosteje govori na družbenih omrežjih in med prijateljicami – Active Luxe Premium čokoladna marmelada za sončenje.

Gre za izdelek, ki združuje nego kože, zapeljiv poletni videz in sestavine, ki pomagajo koži ustvariti lepšo, intenzivnejšo in bolj enakomerno porjavelost.

Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj je postala tako priljubljena?

Večina izdelkov za porjavitev kožo zgolj obarva ali ji doda začasen učinek. Pri Premium čokoladni marmeladi je zgodba drugačna. Formula vsebuje sestavine, ki pomagajo spodbuditi naravni pigment kože, zaradi česar je porjavelost videti bolj naravna, enakomerna in sijoča.

Uporabnice pogosto poročajo, da je za prve vidne rezultate dovolj že krajša izpostavljenost soncu. Prav zato je marmelada postala nepogrešljiv spremljevalec na balkonih, vrtovih, bazenih in plažah.

Da uporabnice izdelek obožujejo, potrjujejo tudi številni odzivi. Ena izmed njih je zapisala:

"Moj najljubši poletni produkt! Namažem jo celo zvečer, ker koži takoj podari tako lepo polt in res noro diši!"
– Vanja, zadovoljna uporabnica

Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
FOTO: Arhiv naročnika

Vonj, ki diši po poletju

Če vprašate uporabnice, kaj jih je navdušilo najprej, bo marsikatera omenila vonj.

Kombinacija čokolade in pomaranče ustvari pravo poletno razvajanje, ki na koži ostane še dolgo po nanosu. Mnoge pravijo, da jih spominja na priljubljene čokoladno-pomarančne piškote, zaradi česar je nanos še prijetnejši.

Poleg tega marmelada vsebuje drobne zlate pigmente, ki koži podarijo takojšen sijoč videz in ustvarijo učinek zdrave, negovane poletne kože.

Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
FOTO: Arhiv naročnika

Več kot le izdelek za porjavitev

Premium čokoladna marmelada ni namenjena zgolj lepši porjavelosti.

Bogata formula vsebuje karitejevo maslo, arganovo olje ter kombinacijo korenčkovega, olivnega in rožmarinovega olja, ki kožo negujejo, mehčajo in pomagajo preprečevati občutek izsušenosti po sončenju.

Koža je zato po uporabi mehkejša, bolj navlažena in prijetna na otip.

Poletni favorit številnih Slovenk

Active Luxe Cosmetics že več kot 15 let ustvarja kozmetične izdelke, ki jim zaupa več kot 400.000 uporabnic. Med najbolj prepoznavnimi izdelki znamke je serum za rast trepalnic, v zadnjih poletjih pa se med njihove največje uspešnice uvršča tudi Premium čokoladna marmelada za sončenje.

Številne uporabnice jo naročijo še pred dopustom, druge jo uporabljajo skozi celotno poletje doma, saj za lep poletni videz ni nujno potrebno potovati na drugo stran sveta.

Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
Active Luxe čokoladna marmelada za porjavitev.
FOTO: Arhiv naročnika

Posebna ponudba: 1+1 GRATIS

Za omejen čas je na voljo posebna poletna akcija.

Ob nakupu ene Active Luxe Premium čokoladne marmelade za sončenje drugo prejmete popolnoma brezplačno.

Ena za doma, druga za na morje. Ali pa eno obdržite zase, drugo podarite prijateljici, sestri ali mami.

Poletna zaloga še nikoli ni bila tako enostavna.

Ponudbo 1+1 GRATIS lahko naročite na spletni strani Active Luxe Cosmetics ali na telefonski številki 03 5481234.

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 Naročnik oglasa je Medilip d.o.o.

marmelada za sončenje Active Luxe Cosmetics porjavelost poletje nega kože
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