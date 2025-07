Smrkci premierno priplešejo v kina že ta konec tedna

Animirano komično avanturo je režiral Chris Miller, scenarij je napisala Pam Brady, na podlagi likov in del Peya, belgijskega striparja in umetnika Pierra Culliforda. V animaciji so priljubljenim Smrkcem svoje glasove posodili Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell in John Goodman. Pri nas bo na ogled sinhronizirana različica, svoje glasove pa so glavnim likom posodili Gaja Sorč, Nino Ošlak, Urška Majdič, Janez Hočevar – Rifle, Branko Završan, Jernej Kuntner, Žan Kos, Primož Vrhovec, Jan Bučar, Miha Rodman, Voranc Boh, Boris Kerč, Daniel Bavec, Aja Kobe, Maja Končar, Nina Ivanič Rep in drugi. Premiera težko pričakovane risanke bo že to soboto, 12.7., v ljubljanski Odiseji, nove dogodivščine prikupnih Smrkcev pa si lahko v vseh večjih kinematografih – poleg že omenjenega tudi v vseh Cineplexx centrih, Mariboxu ter drugih kinih, ogledate od nedelje, 13. julija dalje. Oglejte si SINHRONIZIRANI NAPOVEDNIK , animirana komična avantura SMRKCI FILM pa na redni spored v kinematografe prihaja 17. JULIJA 2025.

O ZGODBI: Da bi rešili svoj svet, morajo priti v našega. Ko Ata Smrka (John Goodman, slov. Janez Hočevar - Rifle) skrivaj ugrabita zlobna čarovnika Razamel in Gargamel, se Smrketa (Rihanna, slov. Gaja Sorč) s Smrkci odpravi v resnični svet, da bi ga rešila. S pomočjo novih prijateljev morajo Smrkci odkriti, kakšna je njihova usoda, da bi rešili vesolje. Smrkcem je svoje glasove posodila zvezdniška zasedba - Rihanna, James Corden, Nick Offerman, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Natasha Lyonne, Sandra Oh, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham, Alex Winter, Maya Erskine, Billie Lourd, Xolo Maridueña, Kurt Russell in John Goodman.

SPOZNAJMO GLAVNE LIKE:

ATA SMRK – svoj glas mu posodi JANEZ HOČEVAR RIFLE

V visoki starosti nad 500 (če ni nujno, ne bi izdal točne številke) se pod Atovo dolgo sivo brado na obrazu skriva modrost, ki jo lahko dosežeš samo, če vodiš vas, polno neukrotljivih Smrkcev, kakor jo on. Občasni DJ, ki živi v svoji priljubljeni gobasti hiši, je najsrečnejši, ko je življenje harmonično, kar pa žal ni pogosto, saj v temini prežita barabi Gargamel in Razamel.

SMRKETA – svoj glas ji posodi GAJA SORČ

Smrketa je med Smrkci prva ženska, ki jo je davno ustvarila čarovniška roka. Je pametna, radovedna in neustrašna, vendar je tudi vedno pripravljena na morilski povratek. Kljub temu, da obožuje petje, če je le trenutek primeren – pogost pojav v deželi, naseljeni z živahnimi pritlikavčki – je ne smete nikoli podcenjevati. Kot pravi Smrketa: Morda smo srčkani, morda smo majhni, vendar ne mislite, da je naša prijaznost naša šibkost.

BREZIMNI – svoj glas mu posodi NINO OŠLAK

Ali ni super živeti v svetu, kjer je vsakdo edinstven? pravi Ata Smrk. In vsak tudi je, razen Brezimni, ki je edini, ki še ni odkril, kdo točno je. Obkrožen je z ljudmi, kot so Klada, Tihi, celo Seznamnik Smrk, zato se Brezimni, kamor koli se obrne, spomni, da še ni našel svoje prave identitete. Ampak ta junak se bo kmalu podal na popotovanje, na katerem bo odkril svojo usodo.

ZMRDA – svoj glas mu posodi JAN BUČAR

Delno mu je všeč Smrkčeva jagoda, a Zmrde pravzaprav ne osrečuje nič drugega. Ta sključena tečnoba ima zelo dolg seznam stvari, ki jih sovraži, med katerimi so tudi (in ne samo) šale, pikniki, mačje mijavkanje, ples in, iz nekega neznanega razloga, mlini na veter.

KREPKI – svoj glas mu posodi PRIMOŽ VRHOVEC

Ime Krepki ga lepo opiše. Tako kot njegovi vrstniki je visok le tri jabolka, a to ne pomeni, da ni pripravljen na fizični izziv, ne glede na vse. Z izbočenim rdečim srcem, tetoviranim na njegovem desnem modrem bicepsu, in nagnjenostjo k besednim zvezam, kot je: "Gremo smrkcat tega čarovnika!", je Krepki brez dvoma nekdo, ki ga želite ob sebi v boju.

PUHLICA – svoj glas mu posodi MATEVŽ MÜLLER

Puhlica je pogosto poln puhlic ... skoraj tako pogosto, kot se pogleda v ogledalo. Prepoznate ga lahko po čudoviti rumeni roži, ki je ljubko zataknjena v njegovo snežno belo kapo, a kljub temu, kako pozoren je na svoj videz, pod njim bije veliko srce.

ŽIVČEK – svoj glas mu posodi LIJA TRUNKELJ

Če smo pošteni, ima Živček veliko razlogov za skrb – navsezadnje so na delu zlobni čarovniki! Bo pa vsaj na svojih epskih pustolovščinah s svojimi prijatelji naletel na Mednarodno sosedsko stražo Smrkcev: Pariški oddelek - skupino zelo sposobnih nindž, ki bi ga morale navdati z občutkom varnosti.

GLAVCA – svoj glas mu posodi ŽAN KOS

Kot potrjujejo tudi njegova črna očala in knjiga, za katero se zdi, da je nikoli ne izpusti izpod roke, je Glavca Smrk ena velika brihta. Ko je edina sled, da najdejo pogrešanega Ata Smrka, zgolj zapeljiv namig NAJDI KENA, bo moral Glavca Smrk uporabiti vso svojo ogromno miselno kapaciteto, da reši uganko in vrne izgubljenega vodjo.

GARGAMEL – svoj glas mu posodi JERNEJ KUNTNER

Zapriseženo največji sovražnik Smrkcev Gargamel je leta mučil male modre junake na vse mogoče načine, ki si jih je lahko zamislil njegov sprevrženi um. In kot je že večkrat dokazal, ta um nima meja. Toda kmalu postane jasno, da se da nadigrati tudi njegovo zlobo, ko spoznamo njegovega še bolj zlonamernega brata Razamela.

AZRAEL

Po eni strani je Azrael Gargamelov zvesti spremljevalec in desna roka, saj je živel z njim v njegovem čudaškem brlogu, ki je brbotal od skrivnostnih zvarkov, odkar je bil še mucek. Hkrati pa je tudi mačka, zato ne uboga nobenih ukazov. Pravzaprav noče početi niti ene stvari, ki mu ni pogodu.

RAZAMEL – svoj glas mu posodi JERNEJ KUNTNER

Gargamelov veliko bistrejši brat Razamel ima veliko večji brlog, veliko bolj razvito in zloveščo spletko in veliko boljše pripomočke za lovljenje Smrkcev. Razamel ima tudi zelo zoprno navado, da Smrkce kliče "modre podganje opice", kar je za vsakogar precej nevljudno, naj gre za čarovnike ali koga drugega.

JOŽEK – svoj glas mu posodi VORANC BOH

Kot potrpežljivi, a nenehno izkoriščani osebni pomočnik Razamela, je Jožek vsaj primernega videza: njegovo do potankosti urejeno kombinacijo hlač in srajce zaokrožajo obvezne slušalke, prek katerih je mogoče bevskati vrsto vse bolj nezahtevnih ukazov. Njegov obsežen seznam odgovornosti vključuje radarsko spremljanje Smrčje vasi, pošiljanje po kosilo in skrb, da se čarovniška oblačila njegovega šefa vrnejo pravilno poškrobljena.

VRISKI – svoj glas mu posodi MAJA KONČAR

Ta predrzna, prefrigana čarobna knjiga je na begu, zato se je zatekla v topel modri objem Smrkcev, ki jo zvesto varujejo. Zaželena čarobna bukla na svojih straneh skriva neizmerno moč, a se bo kmalu podala na pustolovščino, o kateri pa bo imela kaj pisati.

KEN – svoj glas mu posodi BRANKO ZAVRŠAN

Ken je rdečelasi brat Ata Smrka, ki je hitre jeze in ne bi mogel biti bolj drugačen od svojega dobrosrčnega brata. Je osoren in nedostopen osebek, ki prizna, da je njegova edina šibkost guacamole, a kljub temu nepričakovano sklene zavezništvo s prebivalci Smrčje vasi.

MAMA MUK – svoj glas ji posodi NINA IVANIČ REP

Mama Puk je vodja Snobopukov, skupine nagajivih kosmatih žeparjev, ki prebivajo pod zemljo na portalu Zadnja priložnost in si zadajo nalogo, da vsem izgubljenim medportalnim popotnikom izmaknejo njihove stvari. Kljub vsej svoji zvitosti pa ima Mama Puk dve ljubezni, ki se jima ne more povsem upreti: torto in svojo staro simpatijo Kena, ki ga še vedno kliče "Kenneth".

MOKSI – svoj glas ji posodi URŠKA MAJDIČ

Če se v Parizu kdaj znajdete v škripcih, ne zapuščajte Smrkcev iz Sosedske straže: Pariška divizija. Ti dvojezični nindža bojevniki z občutkom za melodramo, ki jih vodi hladnokrvna Moksi, se skrivajo v kanalizaciji, vendar lahko skočijo v akcijo s tihimi napadi presenečenja. Ulala!

