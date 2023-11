Snežič pred novinarja iz BiH v majici, na kateri Krpan muslimanu odseka glavo

Še preden je stopil v sodno dvorano, je Rok Snežič novinarki 24UR Mojci Hanžič pokazal majico, ki si jo je, je razlagal, oblekel prav za to priložnost. Na majici je bila podoba Martina Krpana, protagonista pripovedke, ki jo je sredi 19. stoletja napisal Fran Levstik, ki muslimanu odseka glavo. "To je slovenski narodni heroj Martin Krpan, s sekiro v roki. Saj veste, da je on obvaroval Slovenijo pred muslimani. To imam za gospoda novinarja. On namreč govori, da sem jaz grožnja nacionalni varnosti muslimanov, jaz pa samo želim biti podoben Martinu Krpanu."

Na okrožnem sodišču v Mariboru je sicer danes potekala prva obravnava, v kateri je znani davčni svetovalec Snežič nastopal kot zasebni tožnik. Avdiću očita dve kaznivi dejanji, žaljivo obdolžitev in razžalitev. "Vesel sem, da sem končno v živo videl Roka Snežiča. Pričakujem, da se bo na sodišču potrdilo vse, kar sem objavil. Kajti objavil sem dokumente predvsem slovenskega pravosodja, ki preiskuje Snežiča, in pravosodja Bosne in Hercegovine, ki prav tako preiskuje Snežiča, zaradi pranja denarja. Tako da jaz sem objavil dokumente preiskovalnih organov Slovenije in BiH, on pa mene zdaj toži, da bi dokazal, da sem jaz lagal ... Če lažejo slovenski in bosanski preiskovalni organi, potem lažem tudi jaz," je pred sojenjem povedal Avdić.

Ker se današnja sodnica Maša Blažeka in Rok Snežič poznata še iz osnovnošolskih časov, je Avdić zahteval njeno izločitev. Sojenje se je tako danes zelo hitro končalo. Dokončna odločitev je sicer v rokah predsednika sodišča. Na vprašanje, ali kakšnega sodnika v Mariboru ne pozna, pa Snežič odgovarja: "Glede na to, da sem pravno fakulteto končal v Mariboru in da sem tu opravljal tudi magisterij, poznam večino sodnikov in tožilcev. Tako da se bodo očitno mogli vsi izločati."

To je sicer že druga zasebna tožba Roka Snežiča zoper Avdića. Konec minulega tedna je okrožno sodišče v Ljubljani presodilo v korist obtoženega preiskovalnega novinarja, saj je sodni postopek, ker Snežiča na sodišče ni bilo, ustavilo. Snežič bo moral plačati stroške kazenskega postopka v višini 820,16 evra in 100 evrov sodne takse.