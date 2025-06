Sodelovanje, ki presega meje običajnega: Borut Pahor in Medex v kampanji KEEP IT REAL. KEEP IT NATURAL. – Za tiste, ki si upajo biti naravni.

Pod sloganom kampanje KEEP IT REAL. KEEP IT NATURAL. se združujeta dva svetova, ki na prvi pogled morda nista samoumevna zaveznika, a ju druži več, kot se zdi: iskren odnos do sebe in drugih, predanost kakovosti in pogum biti zvest svojim načelom.

Borut Pahor, ki ga javnost pozna po njegovi državotvornosti, dostopnosti, osebni integriteti in svetovljanski drži, je kot nekdanji predsednik države zaznamoval politični prostor, zdaj pa se prvič pojavlja kot obraz blagovne znamke. Njegovo dolgoletno javno delovanje in osebna zavezanost zdravemu načinu življenja, med drugim tudi kot strastni maratonec, ga naravno umeščata v vizijo podjetja Medex, ki že več kot 70 let navdihuje s prehranskimi dopolnili iz čebeljega panja.