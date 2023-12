Štartaj Slovenija HIT PRODUKT 2023 je SPOOF!

Že osmo leto smo v podjetju SPAR Slovenija s podporo kupcev izbrali izdelek, ki je najbolj zaznamoval letošnjo sezono projekta Štartaj Slovenija – na podeželju. Naziv HIT PRODUKT 2023 si je prislužil SPOOF kmetije Cimerman! Za izdelki stoji pridelovalec Tomaž Cimerman, ki je v svoj izdelek vložil ne samo veliko truda, ampak tudi znanje, strast in ljubezen do slovenskega podeželja.

V projektu Štartaj Slovenija smo v osmih letih skupaj s partnerjema, Skupino Formitas in medijsko hišo PRO PLUS, na police trgovin SPAR in INTERSPAR uspešno postavili že več kot 220 izdelkov in s tem podprli 59 slovenskih podjetniških ekip. 8. sezona projekta Štartaj Slovenija se je preselila na podeželje, priložnost so dobili uspešni pridelovalci, ki so s svojimi izdelki še dodatno obogatili že tako raznoliko ponudbo v trgovinah INTERSPAR. Toda le en izdelek si je prislužil naziv HIT PRODUKT 2023.

Zmagovalec 8. sezone Štartaj, Slovenija je Tomaž Cimerman. FOTO: POP TV icon-expand

Spoof, slasten prigrizek iz svinjske kožice, bo od danes naprej zagotovo stalnica na različnih zabavah, piknikih in druženjih, hkrati pa predstavlja inovativno rešitev za zmanjšanje problematike zavržene hrane. Svinjsko kožo, ki se sicer zavrže, je Tomaž Cimerman spretno preoblikoval v okusen prigrizek. Sedem ekip pridelovalcev se je predstavilo s 17 izdelki, ki sledijo trendu samooskrbe in trajnostnemu razvoju. Glavni izvršni direktor podjetja SPAR Slovenija David Kovačič je ob koncu sezone izpostavil: "Za nami je zelo uspešna sezona, ki je zagotovo presegla vsa naša pričakovanja. Nismo imeli opravka s tipičnimi podjetniki, ampak z ljudmi, katera primarna dejavnost je kmetijstvo. Z našo pomočjo so spoznali, kaj vse lahko dosežejo s svojimi izdelki, in veseli smo, da smo njim in na splošno slovenskem podeželju dali dodano vrednost." Tudi izdelki ostalih pridelovalcev 8. sezone Štartaj Slovenija bodo še naprej na voljo v trgovinah INTERSPAR, zato se bodo kupci lahko še naprej razvajali s slastnimi Eminimi medenjaki, 100-odstotnimi naravnimi sirnimi namazi znamke Ekosirarna, okusnimi čičerikinimi bloki Chiko, slovensko ekološko spirulino znamke Eko Janez, pili različne pijače z Naravnimi slamicami iz stebel tritikale ter uživali linijo izdelkov iz črne soje Poljka.

Aleš Muhič, direktor trženja PRO PLUS; Žana Močnik, direktorica projektov, skupina Formitas; Tomaž Cimerman, kmetija Cimerman, SPOOF; David Kovačič, glavni izvršni direktor Spar Slovenija FOTO: POP TV icon-expand