Štartaj, Slovenija! odpira vrata novim podjetniškim zvezdam

Po desetih letih navdihujočih podjetniških zgodb je napočil poseben trenutek: otvoritev polic jubilejne, 10. sezone projekta Štartaj, Slovenija. Tudi tokrat so police trgovin Interspar zaživele v znamenju podeželja. Ta sezona je prelomnica, ki obeležuje že sto epizod oddaje, skoraj štiristo izdelkov in več kot osemdeset podjetniških ekip, ki so svoje sanje spremenile v izjemne zgodbe.

Že od prve sezone dalje je cilj projekta enak: dati priložnost podjetnikom, da svoje ideje postavijo pred kupce in jim s tem ponuditi odskočno desko v svet podjetništva. Letos, ko se praznuje desetletje projekta, je jasno, da je projekt Štartaj, Slovenija veliko več kot televizijska oddaja. Postal je gibanje, ki je spremenilo obraz slovenskega podjetništva.

10 let, 100 epizod, skoraj 400 izdelkov

Ob začetku projekta si nihče ni mogel predstavljati, kam vse bo ta pot vodila. A številke govorijo same zase: v desetih sezonah smo spoznali 83 podjetniških ekip, ki so na police postavile skoraj 400 izdelkov. Vsaka ekipa je s seboj prinesla svojo zgodbo. Zgodbo vztrajnosti, strasti in želje po ustvarjanju. Aleš Muhič, sodirektor PRO PLUS in direktor trženja, je ob tem povedal: ''Že pred desetimi leti sem verjel, da imamo v Sloveniji ogromno mladih podjetnikov z velikimi idejami. Danes lahko s ponosom rečemo, da je Štartaj, Slovenija res enkratna priložnost in veseli smo, da jo že deseto leto soustvarjamo.'' Letos pa nas čaka še ena prelomnica: ob koncu leta bo na sporedu že 100. epizoda oddaje. Sto epizod, sto zgodb o pogumu, inovacijah in vztrajnosti, ki dokazujejo, da je slovensko podjetništvo polno energije in talentov.

Zakaj ravno podeželje?

Čeprav se podjetništvo pogosto povezuje z velikimi mesti, prav podeželje skriva ogromno znanja, idej in možnosti. Tam nastajajo izdelki, ki izhajajo iz tradicije, a so hkrati usmerjeni v prihodnost. To leto zato ni naključje, da projekt nosi podnaslov 'na podeželju''. Tukaj je pomembno omeniti, da podpora podjetnikom ne prihaja samo od gledalcev in kupcev, temveč tudi od partnerjev projekta. Spar Slovenija že desetletje stoji ob strani ekipam Štartaj, Slovenija in jim pomaga, da njihovi izdelki pridejo do kupcev po vsej državi.

Kateri so torej izdelki, ki so popestrili ponudbo trgovin Interspar?

Osem podjetniških ekip je prejšnji teden po mesecih priprav, izzivov in trdega dela svoje izdelke končno postavilo na police trgovin Interspar. Slovesna otvoritev je minila v duhu veselja in ponosa, saj vsak izdelek predstavlja več kot zgolj produkt. V sebi nosi osebno zgodbo, odločitev in vizijo.

FOTO: Damjan Žibert

FOTO: Damjan Žibert

FOTO: Damjan Žibert

FOTO: Damjan Žibert

FOTO: Damjan Žibert







V jubilejni, že 10. sezoni Štartaj, Slovenija vas na policah trgovin Interspar čaka raznolik izbor izdelkov, ki svoje korenine črpajo iz podeželja, a so zasnovani z mislijo na sodobnega kupca. Med njimi so osvežilni brezalkoholni koktajli Drink Duck, ki s pomočjo zdravilnih gob in izbranih okusov ponujajo prijetno alternativo klasičnim pijačam. Ljubitelji mlečnih izdelkov boste navdušeni nad linijo brez laktoze Kmetije Pustotnik, ki združuje tradicijo in sodobne prehranske trende. Za prave gurmane so tu okusne paštete Mesarstva Stanonik, obogatene z lokalnimi sestavinami, ki dokazujejo, da lahko tudi podeželski prigrizki nastopijo v trajnostni preobleki. Če prisegate na hitro, a kakovostno pripravljeno hrano, vas bodo razveselile liofilizirane juhe Sita Ula, narejene iz presežkov sezonske zelenjave, ki ohranjajo vse svoje hranilne vrednosti. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji paradižnikovih dobrot. Domači kečap Istrijanko bo s svojo naravno sestavo prepričal vse, ki prisegajo na lokalne sestavine in tradicionalne recepte. Za trenutke sprostitve poskrbi Zeliščna kmetija Kalan, kjer so iz najboljših domačih zelišč pripravili popolne čajne mešanice, ki v vsaki skodelici prinesejo delček narave. Na police so svoje mesto našli tudi okusni rastlinski namazi Vege & Dobro, narejeni iz slovenskih stročnic, ki so bogata alternativa mesnim jedem in popolna izbira za vse, ki sledijo trajnostnemu načinu prehranjevanja. Za nego in lepoto pa poskrbi znamka Néa Maliá, ki je razvila naravno olje za lase iz slovenskih sestavin.

Tekmovalci 10. sezone Štartaj, Slovenija! FOTO: POP TV icon-expand

Vsi izdelki nove sezone že čakajo na vas