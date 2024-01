Stavka zdravnikov in zobozdravnikov: kaj bo z že naročenimi pacienti?

Stavka se bo začela ob 7. uri in trajala do 21. ure.

Fides je napovedal, da se bo prvi del stavke v obliki prekinitve dela z zagotavljanjem minimuma delovnega procesa začel v torek, 9. januarja, ob 7. uri, in trajal do 21. ure. Drugi del stavke pa se bo začel v ponedeljek, 15. januarja, ob 7. uri, in bo trajal do sprejema sklepa o prenehanju stavke, ki ga sprejme glavni odbor sindikata, ali do sklenitve sporazuma o rešitvi stavkovnih zahtev, je poročala STA.

Iz ZD Ljubljana so sicer sporočili, da je odločitev za stavko prostovoljna odločitev vsakega zaposlenega. "V primeru, da se zdravstveni delavci odločijo za stavko, morajo bolnikom zagotavljati nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo."

Opravljanje zdravniške službe v času stavke določa tudi 46. člen Zakona o zdravniški službi. Zdravnik je v času stavke tako dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. To so zlasti: zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, zdravljenje poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njihova opustitev neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt, druge storitve nujne zdravniške pomoči, opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih alineah (triažni pregledi), predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz naštetega.

Za prvi pregled se na primarni ravni šteje prva obravnava, na sekundarni in terciarni ravni pa prva napotitev k specialistu zaradi nove bolezni ali stanja ali zaradi poslabšanja bolezni.

Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve: vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom in ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, so še sporočili iz ZD Ljubljana.