Višješolski program Organizator socialne mreže: delo z ljudmi, ki ima pomen

Ljubljana, 25. 08. 2025 00.15

P.R.
Vas zanima zaposlitev v javnem ali nevladnem sektorju že po dveh letih študija? Spoznajte višješolski program Organizator socialne mreže.

Morda ste že nekaj let zaposleni, a ne vidite pravega napredka. Morda razmišljate o prekvalifikaciji. Ali pa iščete poklic, kjer bi dejansko počeli nekaj dobrega – z ljudmi, za ljudi.

Vzemite si nekaj minut in spoznajte program Organizator socialne mreže. Gre za višješolski strokovni program, ki vas v dveh letih (ali prej) pripravi na poklic, ki je odgovoren, iskan in presenetljivo raznolik.

Kaj dela organizator socialne mreže?

To je človek, ki povezuje. Povezuje uporabnike s pravimi informacijami. Družine z rešitvami. Starejše z aktivnostmi. Prostovoljce s pravimi izzivi. Mlade z okoljem, ki jih sliši. Dela v skupnosti, na terenu, v ustanovah, programih, zavodih. In včasih je prvi, ki nekoga dejansko posluša.

Za ljudi, ki radi delajo z ljudmi

Program Organizator socialne mreže je prava izbira za vse, ki želijo spremembo. Ki ne iščejo le pisarniškega mesta, ampak tudi občutek, da delajo nekaj koristnega. Veliko se jih je pred tem že srečalo s prostovoljstvom, nekateri so delali v zdravstvu, v šolah, mladinskih programih.

"Najboljši občutek je bil, ko sem prvič povezala gospo, ki je bila več mesecev sama, z lokalno prostovoljsko skupino. To ni služba. To je življenje."

Nataša, študentka SOFIZO

organizator socialne mreže

SOFIZO: Šola za tvojo prihodnost

Vas zanima višješolski strokovni program, ki bo dal zagon vaši prihodnosti? Potem izberite šolo SOFIZO.

Študij traja 2 leti.

Priznajo se predhodno opravljeni podobni izpiti na drugih višješolskih/visokošolskih programih

Študij je prilagodljiv in praktičen.

Lokacija: Ljubljana, pouk v manjših skupinah.

Predavatelji imajo izkušnje iz prakse.

Možnost nadaljevanja šolanja.

Vpiše se lahko vsak, ki ima opravljeno poklicno ali splošno maturo oziroma enakovredno izobrazbo. Vpis pa je možen tudi za kandidate z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj in uspešno opravijo preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov.

Zaposlitev po koncu šolanja

Po koncu šolanja se prava zabava šele začne. Zaposlite se lahko v občinah, zavodih, domovih za starejše, nevladnih organizacijah, sodelujete pri projektih, aktivacijah, ali greste naprej v socialno delo, vodenje programov ali celo lastno pobudo.

Če iščete poklic, ki je konkreten, človeški in hkrati iskan – preverite višjo šolo SOFIZO. Če vas pred vpisom zanima še kaj, stopite v stik z njimi! Več na www.sofizo.si

 

Naročnik oglasne vsebine je Sofizo.

Sofizo Organizator socialne mreže Zaposlitev Študij Ljubljana višješolski strokovni program
ISSN 1581-3711
