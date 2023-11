Ste vedeli? Ta rastlina vsebuje več beljakovin kot meso

Sestri Metličar v oddaji Štartaj, Slovenija: na podeželju predstavljata Poljko – linijo izdelkov iz črne soje, ki predstavlja čudovit spoj tradicije in inovacij. Črna soja je namreč ohranitvena sorta z Dravskega polja, iz katere na modernizirani kmetiji izdelujeta najrazličnejše beljakovinsko bogate izdelke, ki predstavljajo izvrsten nadomestek mesa.

Poljka je linija izdelkov iz črne soje, ohranitvene sorte iz Dravskega polja, ki ni gensko spremenjena. Sestri Janja in Petra Metličar pojasnjujeta, zakaj sta se odločili, da jo uporabita za glavno sestavino svojih izdelkov, ki jih lahko kupite na vseh policah Intersparov širom Slovenije: "Črna soja je metuljnica, kar pomeni, da s svojo rastjo nalaga dušik v zemljo, in zaradi tega smo se odločili v poljedelstvu za kolobar s črno sojo. Tako namreč na naraven način obogatimo zemljo." Črna soje se od navadne soje razlikuje v tem, da je gensko nespremenjena vrsta soje, ki se hrani v Semenarni Ljubljana kot ohranitvena vrsta. "V letih od 2019 do danes smo jo spremljali v rasti in ugotovili, da je zelo odporna rastlina, saj zraste na siromašni zemlji, prenese sušo in deževno poletje in je torej zelo prijazna do poljedelca," dodajata sestri Metličar, navdušeno pa sta razkrili: "Ko je prišlo do žetve prve soje iz njive, smo dali v analizo (NIJZ) samo zrno črne soje. Rezultati so bili navdušujoči: 32 gramov beljakovin na 100 gramov črne soje."

icon-expand Poljka - linija izdelkov iz črne soje FOTO: POP TV

Nima pa ta ohranitvena sorta samo dobrih lastnosti, poudarjata: "Slaba stran črne soje je ta, da je žetev zelo pozna in lahko poljedelec ob mrzli jeseni ostane brez pridelka, in predvidevamo, da je zaradi tega šla v pozabo. Navajajo, da je pred več kot 100 leti že rasla na Dravskem polju. Torej obujamo nekaj pozabljenega." Visoka vsebnost beljakovin tako črni soji omogoča, da predstavlja izvrsten nadomestek mesa za vse ljudi, ki se njegovemu uživanju izogibajo. 32 gramov beljakovin na 100 gramov črne soje namreč predstavlja višji delež beljakovin, kot ga ponuja marsikatera vrsta mesa ali njegovih drugih nadomestkov. Kako pa se je sestrama Metličar porodila ideja, da iz črne soje izdelata testenine? "Ker je črna soja stročnica, jo moramo pred uporabo namakati ( najboljše čez noč), nato pa kuhati. Nato lahko ustvarjamo namaze, polpete, čevapčiče, krekerje ... po lastni domišljiji. Ker pa živimo v času, ko za to ni časa, smo razmišljali, kako bi čas priprave skrajšali ... In tako smo prišli na idejo – sojo zmleti v moko. Nato smo v podjetju začeli ustvarjati testenine. Danes vam tako ponujamo visokobeljakovinski izdelek iz črne soje, ki je gotov v samo 4 minutah." Sestri priznavata, da jima je celoten proces vzel kar nekaj časa: "Da smo prišli do končne verzije izdelkov, je trajalo leto in pol. Najtežje in najbolj zamudno je bilo to, kako izdelati testenine, ki med kuhanjem ne razpadejo. Zdaj pa s ponosom stojimo za njimi."

icon-expand Sestri Metličar s ponosom stojita za svojimi izdelki. FOTO: POP TV