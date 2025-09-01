Štiridnevno praznovanje ob 25-letnici Europarka

Veseli nas, da bomo ob jubileju obiskovalcem ponudili štiri dni nepozabnega dogajanja, polnega glasbe, zabave in posebnih presenečenj za vse generacije, poudarja center managerka Europarka , Simona Mandl . Praznovanje bodo obogatili tudi posebni rojstnodnevni popusti .

V okviru praznovanja bodo obiskovalce od srede, 3. 9., do petka, 5. 9 ., navduševali vrhunski glasbeni nastopi. Sreda, 3. september , bo v znamenju čustvenih melodij hrvaškega pevca Marka Škugorja , četrtek, 4. septembra , pa obiskovalci lahko pričakujejo energičen večer z zabavno glasbo priljubljenih Fehtarjev. Petkov koncert bo pravi poklon štajerski glasbeni sceni, saj bodo na odru nastopili legendarni Alfi Nipič, Čudežna Polja in Rudi Šantl . Program bo vodil komik Vinko Šimek , ki bo poskrbel za smeh in dobro voljo.

Sobotno dopoldne, 6. septembra, bo v znamenju zabave za najmlajše. Ob 11. uri bo oder zavzel Ribič Pepe, nato pa se bo po nakupovalnih ulicah sprehodilo kar 25 pisanih maskot – med njimi Labubu, Tačke na patrulji, Ježek Sonic, Žverca in Angel, Olaf ter številni drugi. Spremljal jih bo DJ z razigranimi melodijami, ob koncu pa obiskovalce čaka sladko presenečenje za veliki 25. rojstni dan.

