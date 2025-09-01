Svetli način
Štiridnevno praznovanje ob 25-letnici Europarka

Ljubljana, 01. 09. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Mariborski Europark v teh dneh praznuje četrt stoletja in ob tej priložnosti pripravlja štiridnevno praznovanje, ki bo potekalo od 3. do 6. septembra.

Veseli nas, da bomo ob jubileju obiskovalcem ponudili štiri dni nepozabnega dogajanja, polnega glasbe, zabave in posebnih presenečenj za vse generacije, poudarja center managerka Europarka, Simona Mandl. Praznovanje bodo obogatili tudi posebni rojstnodnevni popusti.

Glasbeni spektakel ob velikem jubileju

V okviru praznovanja bodo obiskovalce od srede, 3. 9., do petka, 5. 9., navduševali vrhunski glasbeni nastopi. Sreda, 3. september, bo v znamenju čustvenih melodij hrvaškega pevca Marka Škugorja, četrtek, 4. septembra, pa obiskovalci lahko pričakujejo energičen večer z zabavno glasbo priljubljenih Fehtarjev. Petkov koncert bo pravi poklon štajerski glasbeni sceni, saj bodo na odru nastopili legendarni Alfi Nipič, Čudežna Polja in Rudi Šantl. Program bo vodil komik Vinko Šimek, ki bo poskrbel za smeh in dobro voljo.

Otroški program z Ribičem Pepetom in maskotami

Sobotno dopoldne, 6. septembra, bo v znamenju zabave za najmlajše. Ob 11. uri bo oder zavzel Ribič Pepe, nato pa se bo po nakupovalnih ulicah sprehodilo kar 25 pisanih maskot – med njimi Labubu, Tačke na patrulji, Ježek Sonic, Žverca in Angel, Olaf ter številni drugi. Spremljal jih bo DJ z razigranimi melodijami, ob koncu pa obiskovalce čaka sladko presenečenje za veliki 25. rojstni dan.

Europark vas vabi, da se pridružite praznovanju, polnemu glasbe, smeha in druženja. Za več informacij obiščite Europarkovo spletno stran in sledite družbenim omrežjem Facebook, Instagram in TikTok.

 

Naročnik oglasne vsebine je Europark.

