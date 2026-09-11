Strešna kritina: Kako izbrati pravo za vašo streho

Pri izbiri pa ne gre samo za videz. Ko se odločamo za novo strešno kritino, moramo med drugim biti pozorni na: naklon strehe, lokalno podnebje (sploh v zadnjih letih), težo konstrukcije in seveda razpoložljiv proračun. Vse to in še več namreč sooblikuje, katera kritina sploh pride v poštev. V nadaljevanju si poglejmo glavne vrste kritin, na kaj moramo biti pozorni pri odločanju in katerim napakam se je najbolje izogniti.

Kaj je strešna kritina in zakaj je izbira pomembna

Enostavno povedano, strešna kritina je zunanji, vrhnji sloj strehe. Njegova osnovna naloga je preprečiti, da bi voda, sneg ali vlaga prodrli v konstrukcijo. Poleg tega vpliva tudi na izolativnost, skupno težo strehe in splošni videz stavbe. Težava nastane, ko kritino izberemo, ne da bi pomislili na lokalne razmere; material, ki ni primeren za naklon konkretne strehe, na primer. V takih primerih se lahko voda začne zadrževati ali celo prodirati skozi kritino že po nekaj letih, namesto po pričakovanih desetletjih. Zato ni dovolj, da primerjamo zgolj cene; premislek mora vključevati tudi te tehnične okoliščine. Manj očiten, a vseeno pomemben vidik je vpliv barve kritine na energijsko obnašanje hiše. Svetlejše površine del sončne toplote odbijejo, kar poleti pripomore k hladnejšemu podstrešju, temnejše pa pozimi hitreje stalijo sneg. Ta razlika se pri izbiri pogosto spregleda, čeprav se dolgoročno pozna tudi pri računih za ogrevanje in hlajenje.

Glavne vrste strešnih kritin

Ponudba na trgu je precej razvejana, vsaka vrsta kritine pa ima svoje prednosti in omejitve. Opečna kritina Opeka je klasika za stanovanjske hiše in ne brez razloga; UV-sevanje ji ne škodi in barva ne zbledi. Njena glavna slabost je teža: opečna kritina namreč zahteva močnejšo nosilno konstrukcijo, kar lahko znatno podraži vgradnjo. Betonska kritina Betonski strešniki so cenejša različica opeke, videz pa je zelo podoben. Dobro prenašajo tako mraz kot vročino, vendar so prav tako težki, zato je pri starejšem, neojačenem ostrešju treba biti previden. Pločevinasta (kovinska) kritina Kovinska kritina je lahka in hitro vgrajena, primerna je tudi za strehe z nizkim naklonom, poleg tega pa dobro prenese udarce in ogenj. Ena izmed njenih slabosti je, da pri močnejšem dežju lahko postane precej glasna, če seveda ni ustrezno zvočno izolirana. Bitumenska kritina Bitumenska kritina je prilagodljiva in se dobro obnese pri nenavadnih oblikah streh. Sodi med cenejše rešitve, njena življenjska doba pa je krajša od opeke ali kovine, v povprečju od 20 do 30 let. Skrilasta in naravna kritina Skrilasta kritina je ena najbolj obstojnih možnosti na trgu; ob dobri vgradnji zdrži tudi več kot 100 let. Tako material kot vgradnja pa sta draga, zato ta tip kritine najpogosteje srečamo pri prestižnih ali zgodovinskih objektih.

Ključni dejavniki pri izbiri kritine

Preden se odločite za material, je vredno pretehtati štiri stvari. Naklon in konstrukcija strehe Vsak material ima priporočen minimalni naklon. Pločevina deluje tudi na skoraj ravnih strehah, medtem ko opeka in betonski strešniki potrebujejo strmejši naklon, da voda pravilno odteka. Podnebje in vremenska odpornost Na območjih z veliko snega je pomembna nosilnost kritine na obtežbo, v vetrovnih legah pa predvsem trdna pritrditev. Kovinska in skrilasta kritina se pri obeh skrajnostih odrežeta dobro. Teža kritine in nosilnost ostrešja Kot smo že omenili, opeka in beton zahtevata trdnejšo leseno ali jekleno konstrukcijo. Pri obnovi starejših streh je zato pogosto smiselnejša in cenejša izbira lahkotnejša pločevinasta kritina. Videz in usklajenost z okolico V strnjenih naseljih ali zaščitenih območjih občina pogosto predpiše, katere materiale in barve je dovoljeno uporabiti, zato je videz kritine dobro uskladiti z okoliško arhitekturo že v fazi izbire.

Primerjava cen po vrsti kritine

Med posameznimi vrstami kritin so razlike v ceni precejšnje. Najcenejša je praviloma bitumenska, sledi ji pločevinasta. Opeka in beton sta dražja zaradi teže in zahtevnejše vgradnje, skrilasta kritina pa ostaja najdražja, tako po ceni materiala kot vgradnje. Pri primerjavi ponudb ni dovolj gledati samo ceno materiala. Vštejte tudi delo, morebitno dodatno podkonstrukcijo in ojačitev ostrešja. Cenejša kritina z dražjo vgradnjo lahko na koncu stane več kot na videz dražja alternativa. Dobro je pridobiti vsaj tri ponudbe različnih izvajalcev in preveriti, ali te vključujejo odvoz stare kritine, morebitno sanacijo podkonstrukcije in garancijo na material ter delo. Ponudbe, kjer te postavke niso navedene posebej, pogosto skrivajo dodatne stroške, ki se pokažejo šele med samo izvedbo. Za pomoč pri izbiri ustrezne strešne kritine preverite tudi to primerjavo ponudnikov kritin pri nas.

Življenjska doba in vzdrževanje

Dolgoročno gledano pove več življenjska doba kritine kot njena začetna cena. Bitumenska kritina, kot smo že namignili, zdrži približno 20 do 30 let, pločevinasta 40 do 50, opečna in betonska tudi čez 50, skrilasta pa lahko preseže stoletje. Tudi vzdrževanje se razlikuje glede na material: pločevinasta kritina potrebuje redne preglede zaščitnega premaza, pri opeki in betonu pa je bolj pomembno občasno odstranjevanje mahu in pregled morebitnih poškodovanih strešnikov.

Pogoste napake pri izbiri strešne kritine

Najpogostejša napaka je izbira zgolj po ceni, brez ozira na naklon strehe in nosilnost konstrukcije. Pogosto se zanemari tudi podnebje, na primer, ko na ostrešje, ki zanjo ni bilo predvideno, postavijo pretežko kritino. Prav tako se rado spregleda kakovost podkonstrukcije, hidroizolacije in prezračevanja strehe, čeprav brez dobre podlage tudi najboljša kritina dolgo ne zdrži. Preden se dokončno odločite za material, si zato preskrbite oceno izkušenega krovca in pridobite več ponudb za primerjavo.

Pogosta vprašanja