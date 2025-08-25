Striker Challenge 2025: Preizkus vzdržljivosti po vzoru vojaških izbirnih postopkov

Dogodek, ki ga organizira UF PRO, slovenski proizvajalec elitnih taktičnih oblačil za vojaške in policijske enote po vsem svetu, bo nadgradil pretekle izvedbe in udeležencem ponudil še bolj intenzivno izkušnjo.
Misliš, da si kos? Prijavi se.
PODATKI O DOGODKU
UF PRO Striker Challenge 2025 bo potekal 27. septembra 2025 na Pokljuki, v osrčju Triglavskega narodnega parka. Trasa bo obsegala približno 20 kilometrov gorskih poti z več kot 15 vojaško navdihnjenimi izzivi. Udeležence čakajo ovire s prenašanjem bremen, prečkanjem mrzle vode ter vrsta drugih telesnih in miselnih izzivov, ki bodo preizkusili njihovo vzdržljivost, prilagodljivost in odločnost pod pritiskom.
V duhu pravih vojaških selekcij bodo nekatere ovire in podrobnosti trase ostale skrivnost vse do dneva dogodka, kar bo od udeležencev zahtevalo ne le moč, temveč tudi iznajdljivost in psihično trdnost.
KOMU JE DOGODEK NAMENJEN?
Dogodek je namenjen športnikom, pustolovcem, taktičnim in outdoor navdušencem ter, seveda, tudi aktivnim in nekdanjim pripadnikom vojske, policije in reševalnih služb. Slednjim pripada znižana prijavnina ob predložitvi dokazila (službena izkaznica ali značka). Striker Challenge je zasnovan za vse, ki želijo preizkusiti svojo operativno pripravljenost ali premakniti meje lastnih zmogljivosti.
DARILA IN NAGRADE
Vsak prijavljen udeleženec bo prejel ekskluzivni UF PRO Striker Challenge 2025 goodie bag. Najboljši trije tekmovalci bodo nagrajeni z vrednostnimi boni UF PRO v višini do 1.500 €, ki jih lahko unovčijo v uradni trgovini UF PRO.
Prijave in vse podrobnosti so na voljo na spletni strani dogodka.
O UF PRO:
UF PRO razvija in izdeluje vrhunska taktična oblačila za profesionalce, ki zahtevajo najvišjo kakovost, funkcionalnost in zanesljivost v zahtevnih operativnih okoljih.
Podjetje, ustanovljeno kot UNI&FORMA leta 1997, se je iz lokalnega proizvajalca oblačil za slovenske vladne in infrastrukturne organizacije razvilo v globalno prepoznavno blagovno znamko, ki opremlja elitne vojaške in policijske enote po vsem svetu. Danes oblačila UF PRO omogočajo delovanje v najzahtevnejših pogojih – od tropskih deževnih misij do arktičnega mraza – in vključujejo bojne, zimske, dežne ter vsakodnevne oblačilne sisteme.
UF PRO uživa zaupanje elitnih enot, kot so slovenski SEP in ESD, nemški GSG 9 in SEK, ameriške SWAT enote, avstrijski EKO COBRA ter latvijska OMEGA. Globalna prisotnost je rezultat učinkovite prodajne mreže in zanesljivih partnerstev v Evropi, ZDA in Aziji.
UF PRO je del skupine Mehler Systems, ki pod eno streho povezuje napredne zaščitne tehnologije in vrhunsko taktično opremo, zasnovano za najzahtevnejše uporabnike.
Za več informacij obišči spletno stran UF PRO.
Naročnik oglasne vsebine je UNI&FORMA d.o.o. via EKSTREM d.o.o.