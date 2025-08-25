Striker Challenge 2025: Preizkus vzdržljivosti po vzoru vojaških izbirnih postopkov

Striker Challenge 2025 se vrača. Tokrat bo preizkušnja, oblikovana po vzoru vojaških selekcijskih postopkov, od udeležencev zahtevala še več telesne moči, vzdržljivosti in psihične odpornosti.

Dogodek, ki ga organizira UF PRO, slovenski proizvajalec elitnih taktičnih oblačil za vojaške in policijske enote po vsem svetu, bo nadgradil pretekle izvedbe in udeležencem ponudil še bolj intenzivno izkušnjo. Misliš, da si kos? Prijavi se.

PODATKI O DOGODKU

UF PRO Striker Challenge 2025 bo potekal 27. septembra 2025 na Pokljuki, v osrčju Triglavskega narodnega parka. Trasa bo obsegala približno 20 kilometrov gorskih poti z več kot 15 vojaško navdihnjenimi izzivi. Udeležence čakajo ovire s prenašanjem bremen, prečkanjem mrzle vode ter vrsta drugih telesnih in miselnih izzivov, ki bodo preizkusili njihovo vzdržljivost, prilagodljivost in odločnost pod pritiskom. V duhu pravih vojaških selekcij bodo nekatere ovire in podrobnosti trase ostale skrivnost vse do dneva dogodka, kar bo od udeležencev zahtevalo ne le moč, temveč tudi iznajdljivost in psihično trdnost.

KOMU JE DOGODEK NAMENJEN?

Dogodek je namenjen športnikom, pustolovcem, taktičnim in outdoor navdušencem ter, seveda, tudi aktivnim in nekdanjim pripadnikom vojske, policije in reševalnih služb. Slednjim pripada znižana prijavnina ob predložitvi dokazila (službena izkaznica ali značka). Striker Challenge je zasnovan za vse, ki želijo preizkusiti svojo operativno pripravljenost ali premakniti meje lastnih zmogljivosti.

DARILA IN NAGRADE

Vsak prijavljen udeleženec bo prejel ekskluzivni UF PRO Striker Challenge 2025 goodie bag. Najboljši trije tekmovalci bodo nagrajeni z vrednostnimi boni UF PRO v višini do 1.500 €, ki jih lahko unovčijo v uradni trgovini UF PRO. Prijave in vse podrobnosti so na voljo na spletni strani dogodka.

