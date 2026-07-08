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Kdo piše zgodbe, ki nas zasvojijo?
Slovenija

Kdo piše zgodbe, ki nas zasvojijo?

Poletni miti pod drobnogledom zdravnice
Slovenija

Poletni miti pod drobnogledom zdravnice

'Koga imaš raje?' je vprašanje, ki boli
Slovenija

'Koga imaš raje?' je vprašanje, ki boli

Ali je prav, da se otrok dolgočasi?
Slovenija

Ali je prav, da se otrok dolgočasi?

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin
Slovenija

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin

Od kihanja do šoka v nekaj minutah Slovenija

Od kihanja do šoka v nekaj minutah

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Dijakinja, ki je Kosovela postavila pod mikroskop Slovenija

Dijakinja, ki je Kosovela postavila pod mikroskop

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Do alkohola brez preverjanja starosti Slovenija

Do alkohola brez preverjanja starosti

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Potapljanje na dah: 'Naprej te žene, ker vidiš, da lahko' Slovenija

Potapljanje na dah: 'Naprej te žene, ker vidiš, da lahko'

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Kaj je moje in kaj tvoje, ko ljubezni ni več? Slovenija

Kaj je moje in kaj tvoje, ko ljubezni ni več?

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Alya: 'Včasih sem se bala ljudi' Slovenija

Alya: 'Včasih sem se bala ljudi'

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Od materinstva do treningov: 'To, da poslušam sebe, mi pusti, da še vztrajam' Slovenija

Od materinstva do treningov: 'To, da poslušam sebe, mi pusti, da še vztrajam'

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Kje je meja med uslugo in korupcijo? Kje je meja med uslugo in korupcijo? Kje je meja med uslugo in korupcijo? Slovenija

Kje je meja med uslugo in korupcijo?

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Med rjuhe se vračajo stare bolezni Slovenija

Med rjuhe se vračajo stare bolezni

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Postajamo generacija zlate ribice? Slovenija

Postajamo generacija zlate ribice?

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Kako vam v tujini pomaga država: Vse, kar morate vedeti pred odhodom Kako vam v tujini pomaga država: Vse, kar morate vedeti pred odhodom Slovenija

Kako vam v tujini pomaga država: Vse, kar morate vedeti pred odhodom

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Očetovstvo danes: od izzivov do pričakovanj Slovenija

Očetovstvo danes: od izzivov do pričakovanj

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Prva manj zdrava generacija? Slovenija

Prva manj zdrava generacija?

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Morje ne odpušča napak Slovenija

Morje ne odpušča napak

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Nepremičninski baroni in mladi brez 'brloga' Slovenija

Nepremičninski baroni in mladi brez 'brloga'

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Ko telo uide: resnica o tikih pri otrocih Slovenija

Ko telo uide: resnica o tikih pri otrocih

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Življenje z narcisom: Navzven popoln, doma drugačen Slovenija

Življenje z narcisom: Navzven popoln, doma drugačen

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Sara Isaković: Otroku telefon šele pri 15 letih! Slovenija

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Ljubljana - Maribor, priključek Dramlje - predor Pletovarje v smeri Maribora, območje zastojev, zamuda: 9 min, dolžina: 3 km in 400 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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