Nemčija bo kaznovala starše, ki ne cepijo otrok

"Moj cilj je popolno izkoreninjenje ošpic," je za časnik Bild am Sonntag povedal minister Spahn in dodal, da bi moral biti vsak otrok, ki obiskuje vrtec ali šolo, cepljen proti virusu, starši pa dolžni pokazati potrdilo o opravljenem cepljenju. "Kdor otrok ne bo cepil, bo kaznovan s kaznijo 2500 evrov." Jens Spahn zagotavlja, da ima za sprejetje zakona zadostno podporo v vrstah vladajočih konservaticev Angele Merkel ter socialnih demokratov (SPD).

Hancock: "Proticepilci imajo krvave roke"

Napoved nemškega ministrstva za zdravje prihaja le nekaj dni potem, ko je britanski minister Matt Hancock izjavil, da imajo tisti, ki širijo mite o škodljivosti cepiv "krvave roke". Hancock je sicer dejal, da na ministrstvu aktivno še ne razmišljajo o kaznovanju tistih, ki se odločijo, da otrok ne bodo cepili. "Tisti, ki razpihujejo proticepilski mit so moralno oporečni in globoko neodgovorni," je dodal. Burno razpravo na Otoku je sprožil članek objavljen v časniku The Times, ki razkriva, da je približno 40 tisoč britanskih staršev članov spletne skupine, ki nasprotuje imunizacije proti življenjsko nevarnim boleznim.