1. november: Vsako leto več okolju prijaznih dekoracij

Bliža se 1. november in mnogi se že v dneh pred praznikom odpravljajo na pokopališča in urejajo grobove preminulih svojcev. Sveče, cvetje, ikebane in kamenčki že krasijo tudi številne grobove na ljubljanskih Žalah, okoliška parkirišča pa so bila že popolnoma zasedena. Tudi v naslednjih dneh je pričakovati še večjo gnečo. Se pa vse več ljudi namesto za sveče odloča za okolju prijaznejše alternative.