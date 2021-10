10-letna Kaja si želi postati babica

Tudi otroci si želijo več pogovora, predvsem da jim prisluhnemo. In v tednu otroka smo jim prisluhnili tudi v naši oddaji in tako že tretji dan zapored omogočamo, da se spoznajo s poklicem, ki jih veseli. 10-letni Kaji, ki si želi postati babica, smo tako izpolnili željo in jo peljali v porodnišnico. Kako je doživela poklic čisto od blizu, ko je že nekaj ur po rojstvu lahko obiskala novorojenčka in mamico v porodni sobi?