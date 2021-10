Zaključujemo našo akcijo uresničevanja otroških poklicnih želja in naša zadnja je želja 10-letnega Jana, ki obožuje živali in kmečka opravila. Ko bo zrasel, si nadvse želi postati kmet, zato smo ga odpeljali na kmetijo, kjer se je spoznal z kmečkimi opravili in nadvse užival.