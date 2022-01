10-letnika, ki se je v šoli v naravi izmuznil iz doma, našli podhlajenega

10-letnik je skupaj z vrstniki zimoval v neokrnjeni naravi kralja Matjaža pod Koroško Peco, v dom v Topli so prispeli v ponedeljek dopoldan in med popoldanskim počitkom je deček odšel iz hiše. "Takoj so ga odšli iskat in takoj so sprožili akcijo gorske reševalne službe, gasilcev, policije, tudi mene so takoj obvestili," dogajanje opiše direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik.

Reševalna akcija je stekla pozno popoldne, ko so se temperature začele spuščati že krepo pod ničlo. Klicu na pomoč se je nemudoma odzvalo 17 gasilcev s štirimi vozili, 15 gorskih reševalcev in trije policisti. Težave je povzročal sneg, zato so si pomagali tudi z motornimi sanmi. In v pol ure so dečka našli. "Našli smo ga nekje 800 metrov stran na travniku. Iskalne ekipe smo razvrstili v nek ožji krog okrog hiše, ker smo predvidevali, glede na starost otroka, da ni mogel blaznih razdalj premagati. Zato smo iskali bolj kot ne okrog hiše, okrog po robovih travnikov smo iskali stopinje," iskanje opiše vodja intervencije PGD Črna na Koroškem Matej Kramberger.

Iskalno akcijo jim je oteževal močan veter

V domu so zimovali otroci s posebnimi potrebami, za katere skrbimo in včerajšnji dogodek močno obžalujemo razlaga Pečovnikova. "Vendar lahko rečem, da z vso odgovornostjo pazimo na naše otroke, učence, uporabnike. Zraven so bili tudi zaposleni z dolgoletnimi izkušnjami, ki te uporabnike zelo dobro poznajo in ta dogodek, ko se je pripetil, so takoj sprožili akcijo, kar k sreči dokazuje dejstvo, da se je akcija uspešno končala," še dodaja Pečovnikova.