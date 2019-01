10 najvarnejših nizkocenovnih letalskih prevoznikov

Stran Airlineratings, ki se ponaša z ekipo številnih strokovnjakov in urednikov z letalskega sveta, je objavila seznam TOP 10 nizkocenovnih letalskih prevoznikov, ki so, v nasprotju s številnimi nizkocenovnimi družbami, izpolnili IOSA in imajo odlično varnostno zgodovino (seznam je po abecednem redu). Na tej povezavi si lahko ogledate top 20 "tradicionalnih" letalskih družb.

Splošno mnenje je, da so nizkocenovne letalske družbe privarčevale na račun varnosti na letalih, a so varnostni standardi visoki in spoštovani v vsej letalski industriji, vsaj v Evropi in Severni Ameriki. Zaradi nadzora državnih organov in različnih mednarodnih organizacij si letalske družbe težko privoščijo varčevanje na račun varnosti, ker lahko hitro izgubijo ali pa imajo zamrznjeno licenco za letenje.

Nizkocenovne letalske družbe varčujejo tako, da ne ponujajo hrane ali pijače na letalu, računajo vsako malenkost (prtljaga, izbira sedeža ...), izbirajo manjša, bolj oddaljena letališča, pogosto upravljajo z novimi tipi letal, ki imajo manjšo porabo itd. Različne mednarodne in nacionalne organizacije urejajo odnose in standarde v letalskih družbah in med njimi in so lahko referenca, kadar ste v skrbeh za varnost letal, s katerimi boste leteli. Ena med njimi je IATA.