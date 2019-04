10 najboljših letalskih družb leta 2019 na svetu in v Evropi

Spletna stran TripAdvisor, ki je med največjimi stranmi, kjer uporabniki ocenjujejo in svetujejo popotnikom glede hotelov, turističnih krajev in letalskih družb, je objavila seznam najbolj priljubljenih letalskih družb po svetu.

Gre za ocene uporabnikov glede učinkovitosti, točnosti, udobja in cene, ki so jih uporabniki TripAdvisorja zbirali v preteklih mesecih. Ocen in komentarjev je več milijonov, pri TripAdvisorju pa so jih zbrali in ocenili na podlagi algoritmov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Najbolj priljubljene letalske družbe na svetu ne presenečajo, saj se številna imena pogosto pojavljajo, na primer prvak Singapore Airlines in bližnjevzhodne letalske družbe Qatar Airways in Emirates. Letos preseneča britanski nizkocenovni ponudnik Jet2.com, ki se je zavihtel med top deset letalskih družb na svetu in zasedel prvo mesto v Evropi.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke