100 dijakov v policijsko postajo metalo steklenice in kamenje

To se je namreč v četrtek zvečer zgodilo v bavarskem mestu Starnberg, potem ko je morala na zabavi v prostorih tamkajšnje gimnazije posredovati policija, ki je aretirala pijanega in agresivnega najstnika.

Po navedbah policije so morali na zabavi, ki se je odvijala na pešpoti tik pred stavbo gimnazije, posredovati nekaj minut pred deseto uro zvečer po lokalnem času. 15-letni dijak je namreč pristopil k varnostniku in od njega zahteval drogo, nakar je postal agresiven. Po prihodu policistov se ni hotel umiriti, zato so mu naročili, da zapusti zabavo. Ker je to zavrnil, možem v modrem ni preostalo drugega, kot da ga odpeljejo na streznitev. Nekaj njegovih prijateljev je to poskušalo preprečiti, eden izmed njih naj bi poskušal policista brcniti v glavo.

Do takrat, ko so policisti prispeli na bližnjo policijsko postajo, se je pred stavbo zbralo 100 najstnikov, ki so zahtevali njegovo izpustitev.

Približno 50 ljudi je začelo metati steklenice in kamenje, da bi ga osvobodili, so nekateri izmed njih na silo vstopiti v prostore postaje. Razbili so tudi okno in zrušili policijski znak na vhodu.

15-letnika, čigar dejanje je sprožilo dogajanje pred policijsko postajo, so predali staršem. Zaradi glavobola je nato pristal na zdravljenju v bolnišnici, kjer so ga testirali tudi za prisotnost alkohola in drog v krvi. Rezultat je bil v obeh primerih pozitiven.

Kot se je izkazalo, najstnik ni bil dijak gimnazije, pred stavbo katere se je odvijala zabava. Na dogodek pa se je odzvalo tudi vodstvo šole. Zapisali so, da so mnogi njihovi dijaki policiji sporočili, da nasprotujejo nasilju nad oblastmi.

