100 dni Janševe vlade: epidemija, afere in protestniki na ulicah

Mineva 100 dni odkar je v državnem zboru prisegla tretja vlada premierja Janeza Janše, ki jo sestavljajo stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS. Ko se je po januarskem odstopu Marjana Šarca šele sestavljala, si skoraj nihče ni predstavljal, v kakšnih razmerah bo morala delovati. Izbruhnila je epidemija, in če imajo vlade ponavadi 100 dni miru, ga ta ni imela niti 100 minut. V tem času je prvi val epidemije obvladala in sprejela pakete pomoči državljanom, a hkrati s svojimi potezami poskrbela tudi za veliko razburjenja, kar je ljudi hitro spravilo na ulice.