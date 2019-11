Pred natanko stoletjem se je rodila legenda slovenskega filma, France Štiglic, režiser, ki je v svoji 40-letni karieri zrežiral 15 celovečernih filmov, med njimi tudi Ne joči, Peter, kratke in dokumentarne filme ter pet televizijskih nadaljevank. Bil je tudi prvi in do zdaj edini slovenski režiser, nominiran za oskarja.