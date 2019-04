100-odstotno vegansko stanovanje prodali za 6 milijonov evrov

Če je ekologija za večino nujen trend, pa za mnoge to postaja tudi veganstvo. In k temu prispevajo tudi slavni. Meghan Markle bo sobo svojega prvorojenca prepleskala z vegansko barvo. Veganstvo za mnoge ni več modna muha, ampak način življenja. In temu se prilagaja tudi trg. V Londonu so za slabih 6 milijonov evrov nedavno prodali 100-odstotno vegansko stanovanje.