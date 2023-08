Brezskrbne počitnice so marsikateremu otroku in mladostniku uničili pretresljivi prizori deroče vode in uničenja. Še več, številni so ostali brez strehe nad glavo, ostali so jim le spomini na dom, ki so ga imeli. In prav otrokom iz družin, ki jih je neurje najbolj prizadelo, je nemudoma priskočil na pomoč Rdeči križ Slovenije, ki se je izjemno hitro odločil, da bodo 100 otrok odpeljal na morje, da lahko vsaj za teden dni pozabijo na razdejanje, ki jih je doletelo.